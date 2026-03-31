Döbbenet, hol tűnt fel a magyar sztár, nem akárkivel kapták lencsevégre

Olyan témákban is megnyilvánul az utóbbi időben Aurelio, amelyekben elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ezelőtt. Az elmúlt hetekben, hónapokban már több közélettel kapcsolatos megszólalása is volt a celebnek, de egy hétfői posztja után már egészen biztosak lehetünk benne, hogy aktívan, lelkesen kíséri figyelemmel a magyar politikai élet eseményeit.

Aurelio ugyanis a közösségi oldalán egy olyan képet osztott meg, amelyen Szijjártó Péterrel látható. A TV2 sztárja a külgazdasági és külügyminiszter bajai kampányrendezvényén tűnt fel, és ha már ott volt, kapva kapott az alkalmon, és egy fotót is készített a magyar diplomácia első emberével.

A találkozást egyébként egy másik szögből is sikerült megörökíteni, így a miniszter Facebook-oldalán is közzétették.