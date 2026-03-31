Döbbenet, hol tűnt fel a magyar sztár, nem akárkivel kapták lencsevégre

Már az is kiderült, hogy mikor és hol találkoztak.
2026. március 31., kedd 16:01
Olyan témákban is megnyilvánul az utóbbi időben Aurelio, amelyekben elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ezelőtt. Az elmúlt hetekben, hónapokban már több közélettel kapcsolatos megszólalása is volt a celebnek, de egy hétfői posztja után már egészen biztosak lehetünk benne, hogy aktívan, lelkesen kíséri figyelemmel a magyar politikai élet eseményeit.

Aurelio ugyanis a közösségi oldalán egy olyan képet osztott meg, amelyen Szijjártó Péterrel látható. A TV2 sztárja a külgazdasági és külügyminiszter bajai kampányrendezvényén tűnt fel, és ha már ott volt, kapva kapott az alkalmon, és egy fotót is készített a magyar diplomácia első emberével. 

A találkozást egyébként egy másik szögből is sikerült megörökíteni, így a miniszter Facebook-oldalán is közzétették.

A legnagyobb

 – írta Aurelio, és a szöveg mellé elhelyezett egy agyat formázó emojit is, amiből nyilvánvaló, hogy nagy elismeréssel és tisztelettel viszonyul Szijjártó Péterhez.

