Meghalt egy nő, százan lebetegedtek – egy pizzériában jártak mindannyian

Raíssa Maritein Bezerra e Silva nem sokkal azt követően vesztette életét, hogy egy pizzériában étkezett Pombalban, a brazíliai Paraíba államban – részletezte szombaton a CNN Brasil.

A 44 éves nő még március 15-én, vasárnap járt a La Favorita nevű étteremben, majd másnap nagyon rosszul kezdte érezni magát. Hányás, hasfájás, hasmenés volt a tünetek, ezért bement a kórházba, ahol azonban nem fedeztek fel semmi komoly problémát, így hazaengedték. Raíssának még aznap vissza kellett térnie az ügyeletre, ugyanis állapota drasztikusan romlani kezdett – olyannyira, hogy kedden reggel a kórházban meghalt.

Hamar kiderült, hogy a tragédia oka a pizzériáig vezethető vissza, hiszen több mint száz ember betegedett meg a nőhöz hasonlóan, vele egy időben, és mindegyikük ugyanabban az étteremben járt nem sokkal korábban.



A hétvégén a szövetségi egészségügyi minisztérium megerősítette az értesüléseket. A hatóságok vizsgálatokat végeztek az érintett vendéglőben, és mintákat vettek a konyhában talált élelmiszerekből, alapanyagokból.