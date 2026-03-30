2026. március 30. hétfő, Zalán
7°C Budapest
ételmérgezés
pizzéria
tragédia

Meghalt egy nő, százan lebetegedtek – egy pizzériában jártak mindannyian

A hatóságok átvizsgálták a vendéglőt, és elképesztő, mit állapítottak meg.
2026. március 30., hétfő 14:21
Vágólapra másolva!

Raíssa Maritein Bezerra e Silva nem sokkal azt követően vesztette életét, hogy egy pizzériában étkezett Pombalban, a brazíliai Paraíba államban – részletezte szombaton a  CNN Brasil.

A 44 éves nő még március 15-én, vasárnap járt a La Favorita nevű étteremben, majd másnap nagyon rosszul kezdte érezni magát. Hányás, hasfájás, hasmenés volt a tünetek, ezért bement a kórházba, ahol azonban nem fedeztek fel semmi komoly problémát, így hazaengedték. Raíssának még aznap vissza kellett térnie az ügyeletre, ugyanis állapota drasztikusan romlani kezdett – olyannyira, hogy kedden reggel a kórházban meghalt. 

Hamar kiderült, hogy a tragédia oka a pizzériáig vezethető vissza, hiszen több mint száz ember betegedett meg a nőhöz hasonlóan, vele egy időben, és mindegyikük ugyanabban az étteremben járt nem sokkal korábban.


A hétvégén a szövetségi egészségügyi minisztérium megerősítette az értesüléseket. A hatóságok vizsgálatokat végeztek az érintett vendéglőben, és mintákat vettek a konyhában talált élelmiszerekből, alapanyagokból. 

A hét mintából hatban mikrobiológiai szennyeződésre utaló nyomokat találtak a szakemberek, amelyek a nem megfelelő tárolással, vagy egyéb, eddig nem tisztázott rendellenességekkel lehetnek összefüggésben.

A rendőrség szakértők bevonásával nyomoz a megdöbbentő esetet illetően.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra