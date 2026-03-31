Ukrajnában arról beszélnek: Magyar Péternek „szüksége lesz” mind Brüsszel, mind Kijev „segítségére”, hogy Magyarországot leválassza az olcsó orosz energiáról (VIDEÓ)
Magyar Péter győzelme esetén Budapestnek szüksége lesz Európa segítségére, beleértve Ukrajnát is – jelentette ki egy interjúban Roman Bezsmertnyi, korábbi ukrán miniszterelnök-helyettes.
Bezsmertnyi szerint Magyarország segítség nélkül nem fog tudni leválni az olcsó orosz olajról, pedig, ha így dönt, a Mol-on keresztül Szlovákiát és Csehországot is erre kell kényszerítenie. De az orosz nukleáris üzemanyag helyettesítése is nagyon nehéz lesz, ami nem is megvalósítható, amíg meg nem épül a Paks II.
