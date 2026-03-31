2026. március 31. kedd, Árpád
7°C Budapest
havazás
időjárás
mátra

Kifehéredett a táj reggelre Magyarország több pontján, látványos felvételek készültek

Mintha nem is március utolsó napja lenne.
2026. március 31., kedd 10:18
Vágólapra másolva!

Kiadós csapadék áztatta a földeket az ország jelentős részén az elmúlt napokban. Az Északi-középhegység magasabb csúcsain az eső mellett újra megjelentek a hópelyhek is, aminek köszönhetően egy kicsit visszacsöppentünk a télbe.


Az Időkép beszámolója szerint a Kékestetőn hétfőn este kezdett havazni, kedd reggelre pedig már összefüggő hótakaró képződött a Mátra csúcsán, a hőmérséklet pedig mínusz két fokig zuhant.

Az éjszaka folyamán a Bükkben is hó váltotta fel az esőt, így reggelre Bánkút is elővette a fehér ruháját. 


A decembert idéző időjáráshoz azonban nem kell nagyon hozzászoknunk még a hegycsúcsokon sem, a hét közepétől ugyanis felmelegedés kezdődik, és a tavasz ismét visszaveszi a helyét a téltől.  

A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra