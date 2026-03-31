Kifehéredett a táj reggelre Magyarország több pontján, látványos felvételek készültek

Kiadós csapadék áztatta a földeket az ország jelentős részén az elmúlt napokban. Az Északi-középhegység magasabb csúcsain az eső mellett újra megjelentek a hópelyhek is, aminek köszönhetően egy kicsit visszacsöppentünk a télbe.



Az Időkép beszámolója szerint a Kékestetőn hétfőn este kezdett havazni, kedd reggelre pedig már összefüggő hótakaró képződött a Mátra csúcsán, a hőmérséklet pedig mínusz két fokig zuhant.

Az éjszaka folyamán a Bükkben is hó váltotta fel az esőt, így reggelre Bánkút is elővette a fehér ruháját.