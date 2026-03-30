Osztálykiránduláson esett ki a mozgásban lévő buszból egy 15 éves lány

Megsérült egy 15 éves lány hétfőn, miután kiesett egy mozgásban lévő buszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina térségében, Romániában - tudatta a Maszol hétfőn.

A lány eszméleténél volt, ugyanakkor deréktáji fájdalmakra panaszkodott. Így a helyszínre érkező szakemberek a besztercei sürgősségi kórházba szállították további kivizsgálásra.

A Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Paul Rodilă elmondta:

az első vizsgálatok szerint a tinédzser egy kanyarban eshetett ki a jármű vészkijáratán keresztül.

A lány Felsőilosva községből származik, és egy bérelt busszal indult iskolai kirándulásra társaival. A járművet egy 44 éves, szintén felsőilosvai férfi vezette.