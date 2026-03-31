Elszabadult a pokol az ország több városában, döbbenetes felvételek készültek

Egy különösen tanulságos összeállítást osztott meg hétfőn a Budapesti Autósok Közössége. A válogatás jól rámutat arra, milyen veszélyekkel jár a figyelmetlenség és az, ha egyszerűen nem számolunk a másik emberrel a volán mögött ülve. Minden esetben csak egy-egy pillanat vagy pár centiméter híja volt, hogy komolyabb baj történjen.

Az első videó Gyöngyös belvárosában, a Kossuth Lajos úton készült, ahol egy mellékútról érkező sofőr nemes egyszerűséggel kifordult a kamerás kocsi elé. A vétlen félnek a szemközti sávba kellett menekülnie, ahol szerencsére nem érkezett senki. Érthető persze, ha egy ilyen szituációban nem az irodalmi stílus lesz úrrá az emberen – így történt ez a felvétel készítőjével is.



Káromkodni volt bőven oka a második jelenetet megörökítő autósnak is. Budapest XVIII. kerületéből érkezett, és az Üllői út irányába haladt, amikor egy Toyota behajtott elé, és csak centiken múlott az ütközés. A vétkes fél pedig ahelyett, hogy elismerte volna a hibáját, még fel volt háborodva, így aztán nem csoda, hogy elszakadt a cérna a kamerás sofőrnél.

A harmadik felvétel Békéscsabán készült, ahol egy Toyota Yaris játszotta a főszerepet, és okozott majdnem egy nagy karambolt.