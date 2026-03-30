Meghalt egy férfi egy Budapestre tartó vonaton

Rendkívüli eset miatt állt meg szombat hajnalban Hajdúszoboszlón egy Budapestre tartó vonat - tudatta a HAON.

A Mávinform arról számolt be, hogy a Debrecenből 2:47-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6009) mentőre várakozott, emiatt nem közlekedett tovább. Egy férfi rosszul lett.

A lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,

a helyszínen egy 70 év körüli férfi a mentősök újraélesztési kísérletei ellenére életét vesztette.



