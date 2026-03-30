Akár májkárosodást is okozhat a gyermekek körében népszerű édesség – Íme a lista!
Meghalt egy férfi egy Budapestre tartó vonaton
Rendkívüli eset miatt állt meg szombat hajnalban Hajdúszoboszlón egy Budapestre tartó vonat - tudatta a HAON.
A Mávinform arról számolt be, hogy a Debrecenből 2:47-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6009) mentőre várakozott, emiatt nem közlekedett tovább. Egy férfi rosszul lett.
A lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,
a helyszínen egy 70 év körüli férfi a mentősök újraélesztési kísérletei ellenére életét vesztette.
A nyitókép illusztráció: MTI
+Ez is érdekelheti
Mentőhelikopter szállt le Őrhalomban, nagy volt az ijedtség
Templom elé csapódott egy sofőr Ozorán, egy kuka állította meg
Horrorbaleset történt az M4-esen, megrázó videót tettek közzé
Brutálisan szétverték egy kutya fejét Pátyon, szilánkosra törtek a csontjai – Videó
Meg kellett állni a vonatoknak az erdő közepén a Bakonyban, döbbenetes fotókon az oka
Nem kapott pénzt italra, ezért lemészárolta anyját egy férfi Nyíregyházán
Vérengzés Csongrádban, szétmarcangoltak a kutyák egy férfit az utcán
Betondarabokkal dobálta meg apósát egy férfi Rábapordányban
Halálra szúrta feleségét egy budapesti férfi
Menekültek az emberek Győrben, több egységet riasztottak
Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást