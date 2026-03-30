Menekültek az emberek Győrben, több egységet riasztottak

Tizennégyen hagyták el a helyszínt.
2026. március 30., hétfő 09:55
Tűz ütött ki egy sütőipari üzemben Győrben, a Régi Veszprémi úton hétfőn reggel – tájékoztatott hivatalos oldalán a katasztrófavédelem.

A beszámoló szerint egy ládamosóban csaptak fel a lángok, ezért a tűzoltók több egységgel vonultak ki a helyszínre. A pékséget összesen tizennégy embernek kellett elhagynia.

A tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, emellett az épület tetejére felszerelt napelemek áramtalanításáról is gondoskodtak. A lángokat sikeresen eloltották, és senkinek sem esett baja. 

