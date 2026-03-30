Meg kellett állni a vonatoknak az erdő közepén a Bakonyban, döbbenetes fotókon az oka

Veszélyes esetről tettek bejelentést vasárnap délután, nem sokkal fél négy után a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnál. A szervezet közösségi oldalán megjelent bejegyzésből kiderül, hogy a sínre dőlt egy hatalmas fa a Zirc-Bakonyszentlászló vasútvonalon, és teljesen eltorlaszolta a pályát a vonatok előtt.

Szerencsére éppen nem járt arra egyetlen szerelvény sem, amikor a fa kidőlt, így nem sérült meg senki.



A tűzoltók rövid idő alatt a helyszínre értek, ahol hozzáláttak a műszaki mentéshez. Motoros fűrészekkel feldarabolták az ágakat és a törzset, így eltüntették a sínről az akadályt. A vasúti közlekedés azóta helyreállt az érintett szakaszon.