Brutálisan szétverték egy kutya fejét Pátyon, szilánkosra törtek a csontjai – Videó

Brutális állatkínzásról számoltak be a napokban a közösségi médiában, a történteket pedig megosztották egy zsámbéki csoportban is, mivel a horrorisztikus eset a szomszédos Pátyon történt.

Mint írták, március 21-én, szombaton hajnalban egy férfi kegyetlenül leütött egy felé ballagó kutyát az erdőben. A szelíd eb nem volt pórázon, de csak barátkozni ment oda a járókelőkhöz. Néhány méterre álló gazdája hiába kiabált, hogy az állat nem bánt senkit, a támadót ez nem érdekelte, és egy hatalmas doronggal szétverte a négylábú fejét, majd feleségével odébbállt.

Fotó: Zöldmáli Wirehaired Vizsla Kennel Facebook-oldal

A 14 éves Henna az ütéstől azonnal összeesett, szilánkosra tört a homlokcsontja, és csontszilánk került az agyába, illetve az orrüregébe is.

A vizslát azóta kiengedték a kórházból, gazdái bizakodóak a felépülését illetően, bát tudják, hogy akár szepszis vagy epilepsziás roham is felléphet kedvencüknél az elkövetkező időszakban.