Halálra szúrta feleségét egy budapesti férfi
A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szúrta.
A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi és a sértett 2022 telén ismerkedtek meg, majd összeköltöztek és a nő fóti házában éltek.
A rossz vagyoni helyzetben lévő vádlott elhitette a sértettel, hogy jól menő vállalkozó, és egy svájci bankszámlán jelentős megtakarításokkal rendelkezik.
A tájékoztatás szerint 2023 októbere és 2024 augusztusa között a férfi a sértett fiától jelentős haszonnal járó üzleti befektetésre hivatkozva részletekben több millió forintot kért, tudva azt, hogy nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt.
A vádlott 2024 januárjában a sértett barátnőjétől is több millió forintot csalt ki magas hozamú, rövid távú üzleti befektetés ígéretével.
A férfi 2024 decemberében bevallotta a sértettnek, hogy házasságkötésük után több millió forintot kért kölcsön.
A sértett ultimátumot adott a vádlottnak, hogy pár héten belül fizesse vissza a pénzt.
A közlemény szerint 2025 januárjában egy este a vádlott és felesége között vita alakult ki a pénz miatt, majd a férfi egy közel 13 centiméteres késsel az ágyban fekvő sértettet több mint tíz alkalommal megszúrta. A nő a helyszínen meghalt.
A vádlott a cselekmény után elhagyta az ingatlant, majd másnap feladta magát a rendőrségen.
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével és két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd - áll a közleményben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
