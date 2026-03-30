Vérengzés Csongrádban, szétmarcangoltak a kutyák egy férfit az utcán
Kertes háza udvarán tartotta kutyáit egy szentesi férfi, és noha fajtájuk speciális nevelést igényelt volna, a gazda nem törődött az ebekkel, ápolatlanok voltak, és még oltással vagy azonosító chippel sem rendelkeztek.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményében az áll, hogy az állatok 2021. augusztus 20-án éjszaka ingerültté váltak a tűzijáték hangjára. Ezután az utcára kijutva előbb egy gyalogosra, majd egy kerékpározó idős asszonyra támadtak rá a négylábúak. A járókelő a helyszínen életét vesztette, míg a biciklis nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte a bíróság a férfit. Az ügyészség azonban súlyosabb büntetésért, míg a védelem felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
