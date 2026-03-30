Betondarabokkal dobálta meg apósát egy férfi Rábapordányban
A férfi 2025 nyarán, este, Rábapordányban szóváltásba került apósával, majd veréssel fenyegette őt. A napokban emeltek vádat ellene - derült ki a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hétfői közleményéből.
Az idősebb férfi távozásra szólította fel a vőjét, aki emiatt egy betondarabot dobott apósa felé, ami a közelben parkoló kocsi szélvédőjét találta el. Ezt követően még két betondarabot hajított felé.
A férfi ellépett a dobások elöl, így az egyik a ház falának csapódott, a másik pedig a virágládák közé esett.
A vő kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartásával összesen 370.000 forint kárt okozott.
Az ügyészség a napokban garázdaság és rongálás vétségével vádolta meg, a vádiratban pedig indítványt tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje.
Nyitókép: Ügyészség
