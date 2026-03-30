Nem kapott pénzt italra, ezért lemészárolta anyját egy férfi Nyíregyházán

Összeszurkálta édesanyját egy 67 éves férfi Nyíregyházán szombaton hajnalban – írta közleményében a police.hu.

Az áldozat tiltotta a vele egy háztartásban élő fiának, hogy alkoholt fogyasszon, éppen ezért ő kezelte a férfi nyugdíját is, ami gyakori vitákat szült köztük. Utoljára pénteken kért pénzt az idős asszonytól a későbbi gyilkos, és mivel nem kapott, eldöntötte, hogy végez az anyjával.

F. M. éjjel a konyhából elvett egy kést, majd bement az asszony szobájába, álmában többször megszúrta, majd magára hagyta. Az elkövető reggel felhívta a testvéreit, hogy közölje anyjuk halálhírét, de annak részleteiről nem tett említést. Az egyik testvér értesítette végül a hatóságot az idős nő haláláról.

A rendőrök F. M.-et a helyszínen elfogták, ezt követően emberölés megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

