Nem kapott pénzt italra, ezért lemészárolta anyját egy férfi Nyíregyházán

Nem kapott pénzt italra, ezért lemészárolta anyját egy férfi Nyíregyházán
Álmában gyilkolta meg az idős asszonyt.
2026. március 30., hétfő 11:40
Összeszurkálta édesanyját egy 67 éves férfi Nyíregyházán szombaton hajnalban – írta közleményében a police.hu.

Az áldozat tiltotta a vele egy háztartásban élő fiának, hogy alkoholt fogyasszon, éppen ezért ő kezelte a férfi nyugdíját is, ami gyakori vitákat szült köztük. Utoljára pénteken kért pénzt az idős asszonytól a későbbi gyilkos, és mivel nem kapott, eldöntötte, hogy végez az anyjával.

F. M. éjjel a konyhából elvett egy kést, majd bement az asszony szobájába, álmában többször megszúrta, majd magára hagyta. Az elkövető reggel felhívta a testvéreit, hogy közölje anyjuk halálhírét, de annak részleteiről nem tett említést. Az egyik testvér értesítette végül a hatóságot az idős nő haláláról.

A rendőrök F. M.-et a helyszínen elfogták, ezt követően emberölés megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Nyitókép: police.hu

 

