Egy bevásárlóközpont kukájában bujkált a rendőrök elől egy menekülő sofőr – Videó

Akciófilmnek indult, végül komédiává fajult egy autós menekülése a rendőrök elől Ausztráliában. A 40 éves férfit Melbourne délkeleti részén próbálták megállítani az egyenruhások helyi idő szerint pénteken délelőtt, miután szabálytalanul vezetett.

A 9News szerint a sofőr ahelyett, hogy megállt volna, ellenállt az igazoltatásnak, és a gázra lépett. A hajsza több külvárosi negyeden keresztül tartott, majd a férfi egy ponton úgy láthatta, hogy két lábon hatékonyabb lenne, mint négy keréken, ezért bemenekült egy bevásárlóközpont rakodóterébe, majd a gazdasági bejáró mögött beugrott egy nagy konténerbe.



Azzal viszont vélhetően nem számolt, hogy a levegőből minden mozdulatát figyelik a rendőrség egyik helikopteréből, ráadásul az üzletház térfigyelő kameráit is segítségül hívták, így nem tartott sokáig a hivatalos személyeknek kibogozni, hogy hol bujkálhat.

A szemetesben guggoló férfire négy egyenruhás talált rá. Végül nem kellett sokat győzködni, magától is kimászott a kukából, majd a földre feküdt, ahol megbilincselték, és őrizetbe vették.