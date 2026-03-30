Templom elé csapódott egy sofőr Ozorán, egy kuka állította meg

Megdöbbentő fotót rögzítettek pénteken Ozorán. A Fejér vármegyei településen a templom előtti füves területre csapódott egy sofőr az autójával.

A nő nem megfelelően választotta meg a sebességét és egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát kocsija felett, így az út mellett lévő, fából készült kukának ütközött.

Az intézkedés során kiderült, hogy a nő nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a járművezetéstől el van tiltva, az eset miatt pedig büntető feljelentés készült ellene.

A balesetben senki sem sérült meg, anyagi kár viszont keletkezett.