Templom elé csapódott egy sofőr Ozorán, egy kuka állította meg
Megdöbbentő fotót rögzítettek pénteken Ozorán. A Fejér vármegyei településen a templom előtti füves területre csapódott egy sofőr az autójával.
A nő nem megfelelően választotta meg a sebességét és egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát kocsija felett, így az út mellett lévő, fából készült kukának ütközött.
Az intézkedés során kiderült, hogy a nő nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a járművezetéstől el van tiltva, az eset miatt pedig büntető feljelentés készült ellene.
A balesetben senki sem sérült meg, anyagi kár viszont keletkezett.
Nyitókép: police.hu
