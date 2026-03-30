Váratlan fordulat Ráthonyi-Palácsik Tímea életében: hónapokig hallgatott, most megszólalt
Új fejezet kezdődött Ráthonyi-Palácsik Tímea életében: az üzletasszony legfrissebb Instagram-bejegyzésében árulta el, hogy családjával elköltöztek az Egyesült Államokon belül.
Februárban hivatalosan is elköltöztünk Kaliforniából Connecticutba
– írta a posztban, amelyhez meghitt családi fotókat és videót is mellékelt.
A képeken feltűnik két kisgyermeke is: az egyéves Ben és a mindössze fél éves Hailey. A felvételeken szinte tapintható a boldogság, ami nem véletlen, hiszen Tímea hosszú és fájdalmas út után jutott el idáig.
Korábban nyíltan beszélt arról, mennyi nehézségen ment keresztül, mire édesanya lehetett: vetélések, sikertelen lombikprogramok és számtalan megterhelő kezelés előzte meg a családi boldogságot.
Végül 2025 januárjában béranya segítségével megszületett első gyermeke, majd nem sokkal később újabb csoda történt: egy sikeres embrióbeültetésnek köszönhetően ő maga is várandós lett, és tavaly nyáron világra hozta kislányát.
Az elmúlt időszak így nemcsak változásokat, hanem valódi érzelmi fordulópontot is hozott az életében. A költözés pedig egy új kezdet szimbóluma lehet, immár egy négytagú családként, új környezetben.
Nyitókép: Ráthonyi-Palácsik Tímea Instagram-oldala
