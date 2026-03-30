Akár májkárosodást is okozhat a gyermekek körében népszerű édesség – Íme a lista!
A Mondelez Hungária Kft. visszahívta a Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta 30 g-os termékeit, mivel több tételben penészt találtak – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfői Facebook-bejegyzésében.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert a penész nemcsak a felszínen jelenhet meg, hanem a termék belsejébe is behatol, és egyes fajtái mérgező mikotoxinokat termelhetnek. Ezek allergiát, hányingert, sőt májkárosodást is okozhatnak, így a fogyasztás komoly egészségügyi kockázattal jár.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta
Kiszerelés: 30 g
Tételszám és minőségmegőrzési idő:
OPM0154442 01.05.2026
OPM0154443 01.05.2026
OPM0154451 02.05.2026
OPM0154753 23.05.2026
OPM0154761 24.05.2026
OPM0154762 24.05.2026
- írták a posztban. A Hatóság felügyeli a visszagyűjtött termékek további sorsát és a forgalomból történő kivonás folyamatát.
Amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
- hangsúlyozták.
A Mondelez Hungária Kft. tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
