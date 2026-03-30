Lesújtó képek készültek Pécsnél, szörnyű tragédia történt – Fotók
Szerencsétlenség történt vasárnap késő délután a 6-os főúton, Pécs térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderül, hogy egy kocsi és egy kisteherautó ütközött össze.
A pécsi hivatásos tűzoltók három autóval érkeztek a helyszínre. A személykocsi sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét nem lehetett megmenteni. Az áldozatot kiemelték a roncsból, a teherautó vezetőjét pedig feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentőknek, akik kórházba szállították.
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt.
