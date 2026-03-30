Baltával támadt apjára egy alapi férfi

A fején találta el.
2026. március 30., hétfő 19:08
Szombat délután a Fejér vármegyei Alapra riasztották a rendőröket, egy 48 éves férfi ugyanis baltával támadt az édesapjára - derült ki a police.hu hétfői közleményéből.

Az áldozatot a fején érte a találat, ezt követően azonban a fia magára hagyta.

A rendőrök végül elfogták, őrizetbe vették, majd emberölés bűntettének kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 

Az alapi támadó részletes, beismerő vallomást tett

Kezdeményezték a letartóztatását.

 

