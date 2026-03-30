Valami nagy dolog közeleg: megszólalt Gáspár Győző

Gáspár Győző ismét felkavarta a rajongók kedélyeit: hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán oldalán, hogy a Romantic új dallal és videóklippel tér vissza. A showman lelkes üzenetben osztotta meg a hírt, amelyből az is kiderült, mikor érkezik a premier.

Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Április 5-én, vasárnap 16:00-kor érkezik az új videóklipünk! Nézzétek, szeressétek, osszátok! Jön az új Romantik 2026!



– írta bejegyzésében.



A bejelentés pillanatok alatt felkeltette a rajongók figyelmét, hiszen a Romantic egykor hatalmas sikereket ért el, és sokak számára igazi nosztalgikus élményt jelent a visszatérésük. A most érkező dal és klip kapcsán egyelőre kevés részlet ismert, de az biztos, hogy a csapat újra reflektorfénybe lép.