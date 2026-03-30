Egy fiún vesztek össze a tinilányok, egyikük meghalt

A minap tragédia rázta meg az angliai Leeds városát, miután szombat reggel egy csapat diák halálos kimenetelű veszekedésbe kezdett - írta meg a Metro vasárnap.

A 16 éves Chloe Watson társaival egy fiún vitatkozott az Austhorpe-i Kennerleigh sugárúton, amikor a tinik egyike elővett egy kést és leszúrta a lányt. A szemtanúk azonnal értesítették a mentőket, az áldozat azonban nem sokkal kórházba szállítása után meghalt.

Négy ember – két 18 éves lány, egy 19 éves és egy 17 éves fiú – továbbra is őrizetben van, miután vasárnap letartóztatták őket gyilkosság gyanújával.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.



