Egy fiún vesztek össze a tinilányok, egyikük meghalt
A minap tragédia rázta meg az angliai Leeds városát, miután szombat reggel egy csapat diák halálos kimenetelű veszekedésbe kezdett - írta meg a Metro vasárnap.
A 16 éves Chloe Watson társaival egy fiún vitatkozott az Austhorpe-i Kennerleigh sugárúton, amikor a tinik egyike elővett egy kést és leszúrta a lányt. A szemtanúk azonnal értesítették a mentőket, az áldozat azonban nem sokkal kórházba szállítása után meghalt.
Négy ember – két 18 éves lány, egy 19 éves és egy 17 éves fiú – továbbra is őrizetben van, miután vasárnap letartóztatták őket gyilkosság gyanújával.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
Nyitókép: Chloe Watson hivatalos Facebook-oldala
