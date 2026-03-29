Világrekordot állított fel három horvát város a leghosszabb spárgával

A korábbi rekordot 2024-ben állították fel, akkor 2422 méteres eredménnyel.

A rendezvény célja Horvátország sport- és turisztikai imázsának erősítése nemzetközi szinten. Ugyanakkor ez a spárgarekord vezeti fel az idei tornaszezon eseményeit Horvátországban, a 2026-os DOBRO Világkupát Eszéken és a zágrábi Európa-bajnokságot.

Pao je novi rekord Najduže špage na svijetu nakon što su u subotu Zadar, Rijeka i Čakovec okupili gotovo 2.000 ljudi koji su formirali ljudsku špagu dugu čak 2.655 metara.https://t.co/yyaEaruwaY — HRT Vijesti (@hrtvijesti) March 28, 2026



A spárgarekord felállítását Filip Ude olimpikon tornász vezette.