spárga
2655 méter
világrekord

Világrekordot állított fel három horvát város a leghosszabb spárgával

Új világrekord született a leghosszabb emberi spárga kategóriában: Zadar, Fiume (Rijeka) és Csáktornya (Cakovec) között közel kétezer résztvevő ment le spárgába, és lábukat egymáshoz érintve képeztek 2655 méter hosszú sort szombaton - közölte az MTI.
A korábbi rekordot 2024-ben állították fel, akkor 2422 méteres eredménnyel.

A rendezvény célja Horvátország sport- és turisztikai imázsának erősítése nemzetközi szinten. Ugyanakkor ez a spárgarekord vezeti fel az idei tornaszezon eseményeit Horvátországban, a 2026-os DOBRO Világkupát Eszéken és a zágrábi Európa-bajnokságot.


A spárgarekord felállítását Filip Ude olimpikon tornász vezette.

