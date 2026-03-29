Gyalogosok közé hajtott egy autó az angliai Derby városában, többen megsérültek

Gyalogosok közé hajtott egy autó a közép-angliai Derby városában. A szombat éjjeli incidensben többen megsérültek - közölte az MTI.
2026. március 29., vasárnap 09:30
A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították. A harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.

Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.


A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja.

A Derbyshire Constabulary szerint egyelőre ennél több információ nincs az incidensről.

 

