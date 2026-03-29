Gyalogosok közé hajtott egy autó az angliai Derby városában, többen megsérültek

A Derbyshire megyei rendőrség (Derbyshire Constabulary) vasárnapi beszámolója szerint az incidensben érintett fekete Suzuki Swift vezetőjét őrizetbe vették, miután az autót a gázolás után nem sokkal a rendőrök megállították. A harmincas éveiben járó férfit egy helyi rendőrőrsön tartják vizsgálati fogságban.

Az első rendőrségi tájékoztatás nem minősítette terrorcselekménynek az incidenst, és hangsúlyozta, hogy a lakosságot további kockázat nem fenyegeti.

🇬🇧🔸A Suzuki Swift crashed into a crowd of pedestrians in the Friar Gate area of Derby, England. Several people were injured, some seriously, and were taken to hospital after receiving treatment at the scene.

Local police detained the driver, a man in his 30s.



A beszámoló szerint a történelmi belváros Friar Gate nevű főutcáján történt gázolásnak számos sérültje van; néhány embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség közölte azt is, hogy a Friar Gate érintett szakaszát várhatóan hosszabb időre lezárja.