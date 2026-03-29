Kitört egy kamcsatkai vulkán, vörös veszélyességi fokozatot hirdettek az orosz hatóságok a légi közlekedésben
Szükséghelyzetet rendeltek el Dagesztánban a rossz időjárás miatt
Magas készültségi fokozatba helyezték a katasztrófaelhárítási szerveket, folynak az erőfeszítések a következmények elhárítására és az érintett lakosok megsegítésére
– közölte a Telegram üzenetküldő alkalmazásban a mahacskalai városi közigazgatás.
A regionális rendkívüli helyzetek minisztériuma a honlapján közölte: 283 településen több mint 327 ezer ember maradt áram nélkül Dagesztánban a rossz időjárás miatt.
Szergej Melikov, a régió vezetője közölte, hogy a mentők és a tisztségviselők készültek a rossz időjárásra, de a kialakult helyzet "a legpesszimisták előrejelzéseket is felülmúlta".
Dagesztán második legnagyobb városa, Haszavjürt vezetői közölték: a heves esőzések megrongáltak egy vasúti hidat. A Haszavjürt és Kadijürt közötti szakaszon lévő híd két szakasza beomlott – közölte a dagesztáni kormány sajtószolgálata.
Az előrejelzések szerint vasárnapig tart a heves esőzés a térségben.
