Szükséghelyzetet rendeltek el Dagesztánban a rossz időjárás miatt
Kitört egy kamcsatkai vulkán, vörös veszélyességi fokozatot hirdettek az orosz hatóságok a légi közlekedésben
Oroszország egyik legaktívabb vulkánjának két oldalán lávafolyam látható. Tudósok egyelőre nem látják jelét a vulkáni aktivitás mérséklődésének, a hamufelhő kelet felé terjed.
A Sivelucs Kamcsatka legészakibb aktív vulkánja, mintegy 45 kilométerre található az 5 ezer lakosú Kljucsi falutól. A vulkán, amelynek korát 60 000-70 000 évesre becsülik, 2023-ban az elmúlt hatvan év egyik legnagyobb kitörését produkálta, hamuval borítva be a környező településeket.
