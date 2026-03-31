Többen meghaltak Haitin egy bűnszervezet támadásában



Márciusban az Egyesült Államok 3 millió dollárig terjedő jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a Gran Grif és a Viv Ansanm bűnszervezetek pénzügyi tevékenységeiről. Washington mindkét csoportot, amelyek több száz banda szövetségét képviselik, terrorista szervezetnek minősítette.

Mindeközben a haiti biztonsági erők az ENSZ által támogatott nemzetközi misszió és egy amerikai magánkatonai cég segítségével fokozzák műveleteiket a főváros nagy részét ellenőrző bandák ellen. Ugyanakkor a hatóságoknak mindeddig nem sikerült letartóztatniuk egyik jelentős bandavezért sem.

A bűnszervezetek okozta felfordulás miatt egymilliónál is többen voltak kénytelenek elmenekülni Haitin, 2021 óta pedig csaknem 20 ezren vesztették életüket.

