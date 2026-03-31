Többen meghaltak Haitin egy bűnszervezet támadásában

Többen meghaltak Haitin egy bűnszervezet támadásában
Legkevesebb 16-an vesztették életüket és tíznél is többen megsebesültek Haiti Petite-Riviere településén, a karibi ország éléskamrájának számító Artibonite régióban a Gran Grif bűnszervezet támadásában - közölte hétfőn a szigetország rendőrsége.
2026. március 31., kedd 08:32
Egy helyi emberi jogi szervezet legalább 70 halottról számolt be.

A hatóságok tájékoztatása szerint a Gran Grif banda tagjai a kora reggeli órákban ütöttek rajta Jean-Denis városrészen.

Az ENSZ jelentései szerint a közeli Verrettes-ben nemrég fegyveres rajtaütések nyomán több mint 2000 ember kényszerült elhagyni otthonát, ami arra késztette a petite-riviere-i lakosokat, hogy szintén meneküljenek otthonaikból.

A kulcsfontosságú mezőgazdasági térségnek számító Artibonite megyére is kiterjedtek a fővárost, Port-au-Prince-t sújtó erőszakcselekmények.


Márciusban az Egyesült Államok 3 millió dollárig terjedő jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a Gran Grif és a Viv Ansanm bűnszervezetek pénzügyi tevékenységeiről. Washington mindkét csoportot, amelyek több száz banda szövetségét képviselik, terrorista szervezetnek minősítette.

Mindeközben a haiti biztonsági erők az ENSZ által támogatott nemzetközi misszió és egy amerikai magánkatonai cég segítségével fokozzák műveleteiket a főváros nagy részét ellenőrző bandák ellen. Ugyanakkor a hatóságoknak mindeddig nem sikerült letartóztatniuk egyik jelentős bandavezért sem.

A bűnszervezetek okozta felfordulás miatt egymilliónál is többen voltak kénytelenek elmenekülni Haitin, 2021 óta pedig csaknem 20 ezren vesztették életüket.

Forrás: MTI

