„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől
Árad a tiszás szeretetország: Magyar Péter híve elgázolná a tűzoltókat, akikkel Menczer Tamás fotózkodott
A választások közeledtével egyre több agresszív és gyűlöletkeltő megnyilvánulást láthatunk a Tisza Párttól és szimpatizánsaitól, ezeknek a megnyilvánulásoknak a terepe pedig elsősorban a közösségi média.
Most egy pilisvörösvári nő ragadtatta el magát: felettébb ízléstelen kommentjére reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Már tudom, kiket nem kell kikerülni kocsival…
– írta a Tisza-szimpatizáns nő Menczer Tamás önkéntes tűzoltókkal készített fotója alá.
"El akarja gázolni az önkéntes tűzoltókat, pusztán azért, mert velem készítettek egy fényképet. Nos, kedves Linda, a helyzet az, hogy ezek az emberek szabadidejüket és a családi életüket feláldozzák azért, hogy ha te bajba kerülsz, akkor megmentsék az életedet. A szó, amit keresel ezekkel az emberekkel kapcsolatban: a köszönöm"
– reagálta a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd arra kérte a nőt: ne gázolja el a tűzoltókat, sőt ha teheti, akkor mást se.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
