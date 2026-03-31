2026. március 31. kedd, Árpád
7°C Budapest
kocsis máté
tisza párt
rezsi
benzinár
energiaátállási terv

Kocsis Máté: a Tisza két és félszeres rezsit és ezerforintos benzint hoz

Az üzemanyagok ára bizony elérhette volna a kritikus 1000 forintot az ukrán zsarolás miatt, ám a kormány lépett és ismételten védett árakat vezetett be
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kijelentette, ha nem a polgári kormány diadalmaskodik április 12-én, elszabadulnak az energiaárak. Kocsis Máté szerint a Tisza terve nem meglepő, hiszen Magyar Péterék már korábban is hangoztatták elképzeléseiket Brüsszelben.
2026. március 31., kedd 16:29
Vágólapra másolva!

A Fidesz frakcióvezetője az esztergomi kampánykörútja során reagált a tiszás energiatervre. Kocsis Máté szerint őt nem lepte meg a dokumentum tartalma, mivel a párt politikusainak korábbi nyilatkozataiból is egyértelműen kirajzolódott az orosz energiaforrásoktól való elszakadás szándéka. A politikus felidézte, Kapitány István és Magyar Péter meg is szavazta az erre irányuló felvetéseket több alkalommal is az Európai Unióban.

Kocsis Máté szerint a Tisza energiatervei nyomorba döntenék a magyar családokat
Kocsis Máté szerint a Tisza energiatervei nyomorba döntenék a magyar családokat
Fotó: A Fidesz Facebook-oldala

Kocsis Máté: Nyílt titok, hogy van egy ilyen energiaátállási tervük

A fideszes politikus közölte, hogy az energiaárakat célzó program már korábban is szerepelt a Tisza Párt kommunikációjában. A frakcióvezető szerint a terv megvalósulása esetén drasztikus áremelkedés következne be: 

  • a rezsiárak legalább két és félszeresére nőnének, 
  • az üzemanyag ára pedig elérné az ezer forintot literenként. 

Kocsis Máté szerint a folyamat már most is látható: 

Ma körülbelül nyolcszáz forint lassan egy liter dízel. A védett áron csak 615-öt fizetnek a magyarok, de nyolcszáz forint, és ez megy fölfelé. Ha nem lenne védett ár, már most is nyolcszáz lenne.

A Tisza Párt képviselői korábban cáfolták a kiszivárgott dokumentum hitelességét. Kocsis kijelentette, hiába tagad a Magyar Péter, benne van a programjukban is, meg eddig is mondták. Hozzátette ugyanakkor, hogy a program szerinte nem fog megvalósulni, mert a Tisza Párt nem fog nyerni a választáson.

 


 

Nyitókép: MTI

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra