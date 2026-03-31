„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől
Kocsis Máté: a Tisza két és félszeres rezsit és ezerforintos benzint hoz
A Fidesz frakcióvezetője az esztergomi kampánykörútja során reagált a tiszás energiatervre. Kocsis Máté szerint őt nem lepte meg a dokumentum tartalma, mivel a párt politikusainak korábbi nyilatkozataiból is egyértelműen kirajzolódott az orosz energiaforrásoktól való elszakadás szándéka. A politikus felidézte, Kapitány István és Magyar Péter meg is szavazta az erre irányuló felvetéseket több alkalommal is az Európai Unióban.
Kocsis Máté: Nyílt titok, hogy van egy ilyen energiaátállási tervük
A fideszes politikus közölte, hogy az energiaárakat célzó program már korábban is szerepelt a Tisza Párt kommunikációjában. A frakcióvezető szerint a terv megvalósulása esetén drasztikus áremelkedés következne be:
- a rezsiárak legalább két és félszeresére nőnének,
- az üzemanyag ára pedig elérné az ezer forintot literenként.
Kocsis Máté szerint a folyamat már most is látható:
Ma körülbelül nyolcszáz forint lassan egy liter dízel. A védett áron csak 615-öt fizetnek a magyarok, de nyolcszáz forint, és ez megy fölfelé. Ha nem lenne védett ár, már most is nyolcszáz lenne.
A Tisza Párt képviselői korábban cáfolták a kiszivárgott dokumentum hitelességét. Kocsis kijelentette, hiába tagad a Magyar Péter, benne van a programjukban is, meg eddig is mondták. Hozzátette ugyanakkor, hogy a program szerinte nem fog megvalósulni, mert a Tisza Párt nem fog nyerni a választáson.
