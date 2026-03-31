Kocsis Máté: a Tisza két és félszeres rezsit és ezerforintos benzint hoz

A Fidesz frakcióvezetője az esztergomi kampánykörútja során reagált a tiszás energiatervre. Kocsis Máté szerint őt nem lepte meg a dokumentum tartalma, mivel a párt politikusainak korábbi nyilatkozataiból is egyértelműen kirajzolódott az orosz energiaforrásoktól való elszakadás szándéka. A politikus felidézte, Kapitány István és Magyar Péter meg is szavazta az erre irányuló felvetéseket több alkalommal is az Európai Unióban.

Kocsis Máté szerint a Tisza energiatervei nyomorba döntenék a magyar családokat

Kocsis Máté: Nyílt titok, hogy van egy ilyen energiaátállási tervük

A fideszes politikus közölte, hogy az energiaárakat célzó program már korábban is szerepelt a Tisza Párt kommunikációjában. A frakcióvezető szerint a terv megvalósulása esetén drasztikus áremelkedés következne be: