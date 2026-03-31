„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől
Ábrahám Róbert: Az, hogy Monica Lewinsky orálisan kielégítette az elnököt, semmi Magyar Péter botrányaihoz képest
Újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra Magyar Péter magánéletéről és szexuális szokásairól. A Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport a korábbiaknál is kínosabb beszélgetést szivárogtatott ki. A felvételen Magyar Péter és egykori párja, Vogel Evelin beszélget. A felvételen szóba kerül Ilike is, aki Magyar Vogel utáni barátnője. Akkor még asszisztensként hivatkoznak rá, és mint kiderül a beszélgetésből a Tisza Párt elnökének régóta viszonya volt vele, de a poszt szerint Magyarnak szinte mindenkivel. De Magyar Péter elmondja, hogy gyakorlatilag mindenkivel szexelni akar. Egy szójátékkal még azt is bevallja, hogy alelnökével, Radnai Márkkal is szexelne - írja a Ripost.
"Hetek óta kerülnek ki olyan felvételek, amiből egy normális, országba egybe is beleremegne az egész politikai garnitúra. Volt itt már drog, egymás lehallgatása, és most már arról beszél a pártelnök, aki az országot akarja vezetni, hogy végigment a teljes munkatársi garnitúrán" – mondja a lapnak Ábrahám Róbert tartalomgyártó, aki az elmúlt években több, az országot megdöbbentő esetet tárt fel a nyilvánosság előtt.
Szerinte sokan félreértik az egészet, és azt mondják, hogy az, ami a felvételeken elhangzik az egy ember magánéletében való turkálás. De, ahogy fogalmaz,
onnantól kezdve, hogy valaki jelentkezik miniszterelnöknek, ez nem így van, ezt nem lehet egyszerűen külön kezelni.
„Példátlan, ami történik, nem tudom, mikor hallottam ilyet. A legnagyobb szexbotrány, ami megrázta a világot az én időmben, az volt, amikor az Amerikai Egyesült elnökét, Bill Clintont Monica Lewinsky orálisan kielégítette. Hát ettől messze kerültünk itt, Magyarországon.” - mondja Ábrahám, majd hozzáteszi, ugyan sok helyen megfordult, világlátott embernek gondolja magát, de a felvételen elhangzó
ukrán k*rószobáról
ő sem hallott soha.
A felvételen Magyar Péter az exbarátnőjével arról beszélget, hogy „sajnálatos módon” nem sikerült neki a többi kolléganőjével lefeküdni. Igaz, egyikükkel, az akkori asszisztensével később igen, sőt a nőt ("Ilike") egy időben a barátnőjének aposztrofálta. Hogy ez a kapcsolatban tart-e még, nem lehet tudni.
"Ami biztos, hogy a felvételekből kiderül, hogy Magyar Péter a barátait, volt barátait, és a kollégáit is semmibe veszi" - mondja Ábrahám Róbert.
Hogy lehet ezután Magyar Péterben megbízni?
„Adja magát a kérdés, hogy aki a szűk környezetében hűtlen, az vajon mennyire lenne hűséges a saját hazájához. Ráadásul egy olyan emberről beszélünk, akinek a politikai karrierje úgy indult, hogy elárulta a feleségét, a gyermekei anyját. És ugye most a hangfejvételek birtokában tudjuk, hogy nem csak a feleségét és a gyermekei anyját árulta el, meg a politikai közösségét, meg a barátait, hanem saját akkori barátnőjét is” – mondja Ábrahám Róbert.
A Monica Lewinsky-botrány az 1990-es évek végén robbant ki az Egyesült Államokban. Mint kiderült, Bill Clinton amerikai elnök és Monica Lewinsky, a Fehér Ház gyakornoka között szexuális kapcsolat volt 1995 és 1997 között több alkalommal is, miközben Clinton végig hivatalban volt. Eleinte tagadta a kapcsolatot Clinton, híressé vált kijelentésével: "Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel!" Később azonban beismerte a viszonyt, ami komoly politikai és jogi következményekkel járt. Az amerikai Képviselőház 1998-ban alkotmányos vádemelési (impeachment) eljárást indított ellene hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.A Szenátus végül hosszú huzavona után felmentette Clintont, így hivatalban maradhatott.
Nyitókép: Ábrahám Róbert hivatalos Facebook-oldala
