„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől
"Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg" - újabb furcsa felvétel került elő Magyar Péterről
Már az egész ország sokkal többet tud Magyar Péter magánéletéről és szexuális szokásairól annál, mint amennyire bárki is kíváncsi lenne. A Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport most egy újabb elég kínosnak mondható beszélgetést szivárogtatott ki, ami Magyar Péter és egykori kedvese, Vogel Evelin között zajlik - írja a Ripost.
A felvételen szóba kerül Ilike is, aki Magyar Vogel utáni (jelenlegi?) barátnője. Rá asszisztensként hivatkoznak, és mint kiderül a beszélgetésből a Tisza Párt elnökének régóta viszonya volt vele, de a poszt szerint Magyarnak szinte mindenkivel.
A Vissza a mederbe adminja ezt írta a videós bejegyzéshez:
Milyen film? Ki az az ukrán izé? Mit kéne Márkkal?
Rögtön elején szeretném kérni, hogy lépjünk túl a csámcsogós részen. Igen, Péter meleg, vagyis ide is, oda is vonzódik, ez a következő napokban úgyis egyértelművé fog válni, de már a mostaniban is lesz erre utalás. Viszont megkérek mindenkit, hogy ne ezen csámcsogjon, ez magánügy, és egyébként is, Péterrel sohasem az volt a baj, hogy biszexuális. Rengeteg csupaszív meleg tagja volt és van a közösségünknek, akik fáradhatatlanul küzdöttek a kormányváltásért. Sohasem szégyelltük vállalni, hogy a Tisza egy melegbarát párt. Hiszen egy szabad ország egyik legfőbb alappillére, a meleg közösség szabadságának, és méltóságának helyreállítása.
A probléma az volt, hogy Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg. Mindegy volt számára, hogy férfi vagy nő, mindenkit meg akart d*gni. Sorra ment a munkatársakon és a szimpatizánsokon is, ami nemcsak arra volt alkalmas, hogy a Fidesz kezébe ütőkártyát adjon, hanem arra is, hogy belső feszültségeket szüljön, és folyamatosan megalkuvásra kényszerítsen bennünket, ahogy Romániában is történt a kislány miatt.
De nincs több megalkuvás, a korrupt, drogos vezetésnek mennie kell!
Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!
A bejegyzéshez tartozó felvétel itt tekinthető meg:
