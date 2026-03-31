magyar péter
vogel evelin
radnai márk

"Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg" - újabb furcsa felvétel került elő Magyar Péterről

Ezúttal is Vogel Evelin és Magyar Péter beszélgetése került ki a Vissza a mederbe Facebook-oldalra. Beszélnek benne d*gószobáról, hotelszobáról és arról is, hogy Magyarnak elege van Radnai Márkból.
2026. március 31., kedd 14:43
Frissítve: 2026. március 31., kedd 14:57
Már az egész ország sokkal többet tud Magyar Péter magánéletéről és szexuális szokásairól annál, mint amennyire bárki is kíváncsi lenne. A Vissza a mederbe nevű Facebook-csoport most egy újabb elég kínosnak mondható beszélgetést szivárogtatott ki, ami Magyar Péter és egykori kedvese, Vogel Evelin között zajlik - írja a Ripost.

A felvételen szóba kerül Ilike is, aki Magyar Vogel utáni (jelenlegi?) barátnője. Rá asszisztensként hivatkoznak, és mint kiderül a beszélgetésből a Tisza Párt elnökének régóta viszonya volt vele, de a poszt szerint Magyarnak szinte mindenkivel.

A Vissza a mederbe adminja ezt írta a videós bejegyzéshez:

Milyen film? Ki az az ukrán izé? Mit kéne Márkkal?

Rögtön elején szeretném kérni, hogy lépjünk túl a csámcsogós részen. Igen, Péter meleg, vagyis ide is, oda is vonzódik, ez a következő napokban úgyis egyértelművé fog válni, de már a mostaniban is lesz erre utalás. Viszont megkérek mindenkit, hogy ne ezen csámcsogjon, ez magánügy, és egyébként is, Péterrel sohasem az volt a baj, hogy biszexuális. Rengeteg csupaszív meleg tagja volt és van a közösségünknek, akik fáradhatatlanul küzdöttek a kormányváltásért. Sohasem szégyelltük vállalni, hogy a Tisza egy melegbarát párt. Hiszen egy szabad ország egyik legfőbb alappillére, a meleg közösség szabadságának, és méltóságának helyreállítása.
 

A probléma az volt, hogy Péter minden gondolatát a felajzottsága határozta meg. Mindegy volt számára, hogy férfi vagy nő, mindenkit meg akart d*gni. Sorra ment a munkatársakon és a szimpatizánsokon is, ami nemcsak arra volt alkalmas, hogy a Fidesz kezébe ütőkártyát adjon, hanem arra is, hogy belső feszültségeket szüljön, és folyamatosan megalkuvásra kényszerítsen bennünket, ahogy Romániában is történt a kislány miatt.

De nincs több megalkuvás, a korrupt, drogos vezetésnek mennie kell!

Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!

A bejegyzéshez tartozó felvétel itt tekinthető meg:

 

