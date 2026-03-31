Kínos felvételek, csúnya beismerések: ezt tudjuk eddig Magyar Péter drogos ügyeiről

Sorozatosan hullanak ki a csontvázak a szekrényből a Tisza Pártnál, amelyekből kiderül, Magyar Péter közvetlen munkatársait is aggasztja a pártelnök kábítószerekhez való hozzáállása, illetve Magyar Péter előélete. Ezt bizonyítja, hogy egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvételen a Tisza Párt alelnöke is problémásnak nevezte Magyar Péter drogos ügyeit - írja a Magyar Nemzet.

A lockos buli utáni sztori, az szándékos volt?

– tette fel a kérdést Radnai Márk Vogel Evelinnek, aki röviden úgy reagált: – Azt az élet hozta úgy. A Vissza a mederbe Facebook-oldal által közzétett hangfelvétel még 2024-ben készült, miután a Tisza Párt vezére egy VII. kerületi apartmanházban a barátnőjével, Vogel Evelinnel töltötte az estét, egytálcányi fehér porral.



A hangfelvételből érződik, hogy Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője.