Kínos felvételek, csúnya beismerések: ezt tudjuk eddig Magyar Péter drogos ügyeiről

Sorozatosan hullanak ki a csontvázak a szekrényből a Tisza Pártnál, amelyekből kiderül, Magyar Péter közvetlen munkatársait is aggasztja a pártelnök kábítószerekhez való hozzáállása, illetve Magyar Péter előélete. Ezt bizonyítja, hogy egy nemrég nyilvánosságra került hangfelvételen a Tisza Párt alelnöke is problémásnak nevezte Magyar Péter drogos ügyeit - írja a Magyar Nemzet.
A lockos buli utáni sztori, az szándékos volt?
– tette fel a kérdést Radnai Márk Vogel Evelinnek, aki röviden úgy reagált: – Azt az élet hozta úgy. A Vissza a mederbe Facebook-oldal által közzétett hangfelvétel még 2024-ben készült, miután a Tisza Párt vezére egy VII. kerületi apartmanházban a barátnőjével, Vogel Evelinnel töltötte az estét, egytálcányi fehér porral.
A hangfelvételből érződik, hogy Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője.
Lehet
– válaszolta Vogel. – Ez nagyon rossz – mondta Radnai, hozzátéve, ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.
A kiszivárgott hangfelvétel azért érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is.
Bulika és LSD – ez a Tisza Párt
A Vissza a mederbe Facebook-oldal nem az első hangfelvételt hozza nyilvánosságra. Először az derült ki, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélnek, hogy be kéne LSD-zni.
Az oldal nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt is, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése. A következő anyagon pedig az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél:
Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G…ci sok kokain!
A felvételen hallható még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere is, aki csak annyit tett hozzá, hogy reméli, az összes teleobjektív ezt veszi. Radnai nem hagyta abba, úgy reagált:
Hanzi, hagyd már, milyen teleobjektív? Minden manipulálható kép, hagyd már a p…csába! AI!
A hangfelvételt nyilvánosságra hozó Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal azt írja: „Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben.”
A felvételek azok után kerültek nyilvánosságra, hogy februárban egy rejtélyes weboldal jelent meg. A honlap február 10-én tűnt fel, azóta több alkalommal frissült. Egyszer a „once upon a time” (azaz egyszer volt, hol nem volt) felirat jelent meg rajta, alatta az ominózus házibuli dátuma: 2024. augusztus 3. Később Magyar Péter magyarázkodó nyilatkozatából került ki egy idézet: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”. A politikus szavai után egy kérdés következett: „Biztos?” Vagyis a weboldal készítője kételkedett abban, hogy Magyar igazat mond.
Mindez annak volt köszönhető, hogy
nem sokkal az oldal megjelenése után egy furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.
Mindez egyébként az elhíresült „ötkertes botrányt” követően történt, ami után Magyar Péter még a telefonját is ellopta valakinek. A Tisza vezére az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta, hogy többet nem fordul vele elő ilyen.
Mint beszámoltunk róla, 2024 nyarán Magyar Péterről készült egy olyan felvétel, amelyen az Ötkert belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei a nyakánál fogva viszik ki. Később kiderült, hogy több vendéggel is összetűzésbe került a lokálban.
Készült olyan videó is róla, amelyen tinédzser lányok lába között csúszik-mászik, táncol velük, és készültek olyan felvételek is, amelyeket a politikus is észlelt és nehezményezett.
A felvételeket készítő személy később azt mesélte, hogy Magyar Péter megütötte őt, és a telefonját is elvette, majd a Dunába dobta. Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi. A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott, végül az EP 2025 októberében arról határozott, hogy nem függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát.
A drogos házibuli ügyében nemrég megszólalt a házigazda is, aki szerint a nappaliban lévő kábítószert a Tisza-vezér és volt barátnője, Vogel Evelin vitték be a hálószobába, ahol szerinte biztosan „szívtak” is. A házigazda megszólalása összecseng a többi résztvevő beszámolójával, amelyek minden fontos részletben cáfolják Magyar Péter állításait.
Kimentem a tiszás bulira de én hamarább hazajöttem két órával. Háromkor hazajöttem, lefekszem, ötkor hazajönnek, ütik az ajtót, a körúton. Abut, Magyar Péter, Vogel Evelin és egy vörös ukrán csaj. Beengedem, bejönnek, leülünk az asztalhoz. Ugye, volt ami volt, és bekéredzkedtek a szobába. Vittek be kólát és szívtak, az biztos
– fejtette ki a férfi a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalra csütörtökön feltöltött videóban. Amikor a házigazda beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy Vogel Evelinre értette-e, hogy „szívott”, a férfi világossá tette, hogy kikre utalt: „a Péterék. Előttem nem, (de) bevittek, tányérra ráhúzták, bevittek, ja”.
Az már korábban kiderült, hogy a szemtanúk nyilatkozatai alapján szinte semmi nem igaz abból, amit a Tisza Párt elnöke a február 12-i videójában elmondott az ominózus házibuliról, az újabb megszólaló pedig a droggal kapcsolatos részleteket illetően is rácáfolt Magyar Péter szavaira. Vegyük végig a történteket!
Magyarék szobájában landolt a por
Idővel megszólaltak a házibuli résztvevői. Egyikük, egy Abdoul nevű arab származású férfi visszaemlékezése szintén megingatta Magyarnak a drogról tett állításait. Abdoul ugyanis arról számolt be, hogy a buli közben egyszer csak eltűnt az asztalról a tálca a rajta lévő porral, arról azonban nem volt tudomása, hogy ki vitte el. Azonban a radnaimark.hu oldalon látható kamerafelvételen egyértelműen kivehető, mégpedig az ágy mellett, tehát valaki a nappaliból bevitte a hálószobába az anyagot. A házigazda viszont – ahogy már említettük – tisztán emlékezett arra, hogy Magyar és Vogel tették ezt, és abban is biztos volt, hogy használtak a szerből.
De a Magyar Nemzet összegyűjtötte, hogy a szemtanúk, a résztvevők mely más pontokban hazudtolták meg a Tisza elnökének buliról előadott történetét!
A volt barátnő is cáfol
Kiderült például, hogy Magyar mindenkit ismerhetett azok közül, akik az említett hajnalon az Erzsébet körúti kibérelhető lakásban tartózkodtak. Ez azért lényeges, mert a Tisza-elnök azt mondta: nem ismert ott senkit, csak volt barátnőjét, Vogel Evelint. Megszólalt maga Vogel is, aki egy fontos részletre egészen másként emlékezett. Magyar a videójában azt állította, hogy a volt barátnője javasolta a lakást, ezért később – mivel a politikus szavai szerint Vogel már akkor is zsarolta őt – arra a következtetésre jutott, hogy szándékos, titkosszolgálati módszerrel megszervezett úgynevezett kompromat áldozata lett. Vogel mindezt tagadta, sőt közös feljelentést javasolt Magyarnak a titokban készült felvétel miatt, és azt állította, hogy a házibuli helyszínét a Tisza-vezér egyik ismerőse javasolta.
Nyomoz a rendőrség
Abdoul – akit már említettünk –, arról is nyilatkozott, hogy korábban már ismerte Magyar Pétert, s szavai szerint öten érkeztek a buliba. Utóbbi megjegyzés szintén cáfolja a Tisza elnökét, aki a február 12-i videóban arra utalt: volt barátnőjével ketten mentek el a házibuliba. Ehhez képest kiderült, hogy Magyar, Vogel és Abdoul mellett Vogel ukrán barátnője és a Tisza-vezér testőre együtt érkezett meg az ingatlanba. Abdoul beszámolóját erősíti, hogy a házigazda szintén említette az ukrán nőt és mintha az arab férfire is utalt volna.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
