„Le kell küzdeni a Magyarország nevű akadályt” – üzente az ukrán külügyminiszter Kaja Kallas mellől

Magyarország mesterséges akadályt hozott létre az Ukrajna számára fontos döntések elfogadásának útjában az Európai Unió szintjén – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter újságírók előtt kedden, az Európai Bizottság küldöttségének és az uniós tagállamok minisztereinek a Kijev melletti Bucsa városában tett látogatásán, ahová a településen elkövetett orosz mészárlás negyedik évfordulója alkalmából utaztak.

„Kaja Kallas asszony nagyon diplomatikusan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy van egy akadály az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag bevezetése és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel megszerzése útjában. Én megnevezem ezt az akadályt: ez Magyarország, amely visszaélve EU- és NATO-tagságával blokkol, és ezzel túszul ejtette az egész Európai Uniót, az egész európai politikát, a bővítést és az egységet.

Ezért nagyon reméljük, hogy megtalálják a módját ennek a mesterségesen létrehozott akadálynak a leküzdésére”

– hangsúlyozta a miniszter, akinek gondolatait az MTI szemlézte.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt mondta, hogy tovább dolgoznak az unióban az akadályok leküzdésén a 20. szankciós csomag bevezetése, valamint a 90 milliárd eurós hitel végleges jóváhagyása és Ukrajna részére történő folyósítása érdekében. „Sajnos ma nincs jó hírem viszont azzal kapcsolatban, hogy ezt a hitelt ki fogják fizetni. Éppen ezért továbbra is dolgozunk rajta, és remélem, hogy a következő Európai Tanács-ülésre megszületik a döntés” – tette hozzá Kallas.