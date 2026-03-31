Változik a boltok nyitvatartása, érdemes felkészülni az ünnepi rohamra

Több napon is zárva maradnak a nagyáruházak.
2026. március 31., kedd 18:05
Hamarosan itt a Húsvét, az év azon ünnepe, amikor a családok asztalára friss kalács, sonka és tojás kerül. Érdemes azonban időben megtervezni a nagy bevásárlást, ugyanis a boltok nyitvatartása a megszokotthoz képest megváltozik. 

A következő gyűjtéséből most kiderül, mikor érdemes útra kelni és megvenni mindazt, amire szükségünk lehet az ünnepekkor.
 

Boltok nyitvatartása húsvétkor

Az ünnepi hosszú hétvége 2026-ban április 3-án, Nagypénteken kezdődik. Ahogy azt már megszokhattuk, a legtöbb nagy üzletlánc és bevásárlóközpont kapui zárva maradnak az ünnepnapokon, de azért akadnak kivételek a későn ébredőknek.

 

Az Aldi üzletei az alábbi rend szerint tartanak nyitva:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): szombati, megszokott nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

 

A Lidl boltjai is az ünnepi szabályozást követik:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): normál szombati nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva
 

A Penny üzleteiben hasonló menetrendre számíthat:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): normál nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

 

A Spar és Interspar üzletek nyitvatartása:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): megszokott nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

Fontos: a benzinkutakon található OMV Spar Express és a DESPAR non-stop nyitvatartó üzletek, egyes SPAR partner és SPAR market áruházak a munkaszüneti napokon is nyitva lesznek.

A Tesco áruházak esetében:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): normál nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

 

Az Auchan áruházak rendje:

   április 3. (péntek): zárva
   április 4. (szombat): megszokott nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

 

A CBA üzletek (franchise rendszer miatt eltérések lehetnek):

   április 3. (péntek): jellemzően zárva
   április 4. (szombat): normál nyitvatartás
   április 5. (vasárnap): zárva
   április 6. (hétfő): zárva

Fontos: egyes kisebb, családi üzemeltetésű CBA-üzletek ettől eltérhetnek, ezért érdemes külön ellenőrizni.

 

Hol vásárolhat, ha valami mégis elfogyott?

Akkor sem kell kétségbeesni, ha vasárnap reggel derül ki, hogy elfogyott a torma vagy kevés a tojás. A jogszabályok értelmében bizonyos egységek a piros betűs napokon is nyitva tarthatnak:

  • Benzinkutak: A töltőállomásokon üzemelő shopok a nap 24 órájában elérhetőek.
  • Non-stop élelmiszerüzletek: A kisebb, családi működtetésű boltok, ahol a tulajdonos áll a pult mögé, egyéni döntés alapján nyitva lehetnek.
  • Ügyeletes gyógyszertárak: Ha orvosságra lenne szükség, a vármegyei ügyeleti rend szerint Tatabányán és a nagyobb városokban biztosított az ellátás.
  • Virágboltok és újságosok: Korlátozott ideig, de nyitva tarthatnak az ünnepi időszakban is.
     

Időben készüljön fel

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyszombaton bár mindenki igyekszik bepótolni az elmaradásokat, ilyenkor alakulhat ki a legnagyobb zsúfoltság, és a legnépszerűbb termékekből is hamarabb ürülhetnek ki a polcok. Sokat segíthet a stresszmentes készülődésben, ha a húst, a tartós élelmiszereket vagy a nehezebb alapanyagokat már a hét első felében beszerezzük. Így a húsvéti hosszú hétvége valóban a pihenésről, a családról és az ünnepi pillanatokról szólhat, nem pedig a sorban állásról.

