Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel
„A Telex undorító. Szerintük a nőverés nem probléma!” – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormánypárti politikus is ott volt Pécelen, Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legutóbbi helyszínén, ahol a Telex egy újságírója tett fel neki kérdéseket.
A baloldali újságíró arról faggatta, hogy mit szól a politikus ahhoz, hogy a Fidesz kampányeseményein „erőszakkal tartják távol az ellentüntetőket”. Menczer válaszul felhozta az ellentüntetők által megtámadott Gulyás Virág esetét. Mint ismert a Mandiner munkatársát, Orbán Viktor csütörtöki Törökszentmiklósi látogatása során fenyegette meg egy agresszív férfi.
Az egész ország látja, hogyan viselkednek a tiszások
– mondta a politikus.
Megütöttek egy nőt, Önnek van ezzel problémája?
– kérdezte Menczer Tamás az interjú során többször is a Telex munkatársától, azonban a válaszadás alól az újságíró rendre kitért.
„Ha majd Önnek ezzel lesz problémája, akkor beszélek Önnel legközelebb is” – zárta le a beszélgetést a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Már lassan megszokottá válik, hogy a Fidesz minden kampányeseménye után a tiszás „ellentüntetők” agresszív és degradáló fellépéseivel van tele a közösségi média. Szintén Pécelen készített Szarvas Szilveszter, a Megafon főszerkesztője egy videót a helyi tiszás provokátorokkal, akik sértegetéssel és skandálással igyekeztek az Orbán Viktor beszédét békésen követni kívánó tömeget zavarni.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
