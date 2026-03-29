Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel

„A Telex undorító. Szerintük a nőverés nem probléma!” – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-oldalára feltöltött videója mellé. A kormánypárti politikus is ott volt Pécelen, Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legutóbbi helyszínén, ahol a Telex egy újságírója tett fel neki kérdéseket.

A baloldali újságíró arról faggatta, hogy mit szól a politikus ahhoz, hogy a Fidesz kampányeseményein „erőszakkal tartják távol az ellentüntetőket”. Menczer válaszul felhozta az ellentüntetők által megtámadott Gulyás Virág esetét. Mint ismert a Mandiner munkatársát, Orbán Viktor csütörtöki Törökszentmiklósi látogatása során fenyegette meg egy agresszív férfi.

Az egész ország látja, hogyan viselkednek a tiszások

– mondta a politikus.