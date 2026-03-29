Brutálisan rángattak ki Magyar Péter rendezvényéről egy férfit, mert kérdezni próbált + videó

Ismét jelesre vizsgázott a Tisza Párt agresszivitásból: a szólásszabadság jegyében azért rángattak ki Magyar Péter testőrei egy férfit a pártelnök egy rendezvényéről, mert kérdezni szeretett volna a pártelnöktől. A férfi ugyan később elismerte, hogy be is kiabált Magyar Péternek, illetve egy érzékeny témában szeretett volna kérdezni: Radnai Márk drogbotrányáról.

A Tisza vezérének kellemetlen a téma, de az eset fényében még látványosabban megmutatkozott, mennyire tűri Magyar Péter az ellenvéleményt. Március 15-én például egy újságírót alázott meg élő adásban azért, mert nem tetszett neki a feltett kérdés, jászberényi gyűlésén pedig embereivel a földön húzva távolíttatta el Szabó Bálintot az rendezvényéről.



A földön húzva rángatták el Szabó Bálintot

Emlékezetes, Magyar Péter teljesen bevadult, amikor a sajtótájékoztatóján megjelent Szabó Bálint. A Tisza Párt elnöke néhány hete kiesett a szerepéből, és előjött az igazi énje: gyűlölködve vicsorított egyet, majd azonnal orvoshoz küldte az addigra a felvétel hátterébe lépő botránypolitikust.