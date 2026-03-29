Orbán Viktor: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal és a kémeikkel próbálnak ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon! + videó
Brutálisan rángattak ki Magyar Péter rendezvényéről egy férfit, mert kérdezni próbált + videó
Ismét jelesre vizsgázott a Tisza Párt agresszivitásból: a szólásszabadság jegyében azért rángattak ki Magyar Péter testőrei egy férfit a pártelnök egy rendezvényéről, mert kérdezni szeretett volna a pártelnöktől. A férfi ugyan később elismerte, hogy be is kiabált Magyar Péternek, illetve egy érzékeny témában szeretett volna kérdezni: Radnai Márk drogbotrányáról.
A Tisza vezérének kellemetlen a téma, de az eset fényében még látványosabban megmutatkozott, mennyire tűri Magyar Péter az ellenvéleményt. Március 15-én például egy újságírót alázott meg élő adásban azért, mert nem tetszett neki a feltett kérdés, jászberényi gyűlésén pedig embereivel a földön húzva távolíttatta el Szabó Bálintot az rendezvényéről.
A földön húzva rángatták el Szabó Bálintot
Emlékezetes, Magyar Péter teljesen bevadult, amikor a sajtótájékoztatóján megjelent Szabó Bálint. A Tisza Párt elnöke néhány hete kiesett a szerepéből, és előjött az igazi énje: gyűlölködve vicsorított egyet, majd azonnal orvoshoz küldte az addigra a felvétel hátterébe lépő botránypolitikust.
– Megvárjuk, míg az egyik kezeltet arrébb viszik – mondta a kamerába Magyar Péter Szabó Bálintra utalva. Majd így utasította a testőreit:
Légy szíves, vigyük arrébb ezt a bolondot.
Ezzel szemben Lázár János akkor sem sértegeti a botránypolitikust, ha néhány centiről trombitál a fülébe, sőt ilyen szavakkal kezeli Szabó Bálint provokációját: „Adjunk türelmet egymásnak.”
A miniszter rendszeresen elmondja a Lázárinfókon, hogy mindenkit meg kell hallgatni, türelemmel kell lenni a másik iránt, mindenki véleménye számít, és nincs helye sem verbális, sem fizikai erőszaknak.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
