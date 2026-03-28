Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány
Orbán Viktor: Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok
Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát – közölte Orbán Viktor miniszterelnök.
Ahogy azt korábban megírtuk: a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel. A háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett a Tisza Párt informatikusa, aki az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt. A most közölte videófelvétel egyúttal arra is rávilágít: a Tisza elleni akcióról a hét elején közölt Direkt36-cikk egy lejárató anyag, a témáról a sajtóban azóta több helyen is beszélő rendőr, Szabó Bence pedig semmit nem tudott az ügy legfontosabb részleteiről.
Nyitókép: Fischer Zoltán, MTI
Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó
Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet
Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya
Orbán Viktor mellé állt a magyar futball egyik sztárja
Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök
Kocsis Máté: Magyar Péter ördögi indulatokat szabadított el - Videó
Orbán Viktor: Magyarország energetikai háborút vív Ukrajnával - Videó
Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarokra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni az országot
A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel - Videó
Tiszás ellentüntetők támadtak a Hír TV riporterére Győrben - Videó
Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk - Videó