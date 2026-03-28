Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk - Videó

Ezer forintba kerülne a benzin.
2026. március 28., szombat 11:42
Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról 

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban. 

A kormányfő azt mondta, ezt tennék, ha hagynánk.

 

De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne

 – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette, ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. 

De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk – közölte.

Hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra. A Fidesz a biztos választás

– fogalmazott Orbán Viktor.
 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

