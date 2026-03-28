Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet

Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Tudják ugyanis, hogy Magyarország érdekei három stratégiai kérdésben mindig ellentétesek lesznek Ukrajna érdekeivel: nem fogjuk támogatni a háborújukat, nem fogunk hozzájárulni az ukrán EU-csatlakozáshoz, és nem fogunk lemondani az olcsó orosz energiáról

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: éppen ezért Zelenszkij elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy egy ukránpárti politikai erőt segítsen hatalomra. Ezért alakították ukrán titkosszolgálati műveleti területté Magyarországot. Ennek részeként szervezték be a Tisza Pártnak dolgozó informatikust, aki a titkosítás alól feloldott és nyilvánosságra került meghallgatás felvételein ezt be is ismerte.

Az informatikus vallomásából kiderül, hogy a folyamat egy észtországi kiberképzéssel indult, amely valójában fedőakció volt a beszervezésre. A „képzésben” kötelezően előírt kijevi úton is részt vett, ahol egy, az ukrán állami kibervédelmi szervtől érkező kapcsolattartóval találkozott. A beszervezést követően kezdetben védekező, később támadó jellegű műveletekre is felkészítették – ez volt az a pont, amikor feleszmélt, hogy nem akar tovább együttműködni az ukránokkal. Elismerte, hogy „beszívták”, és egyértelművé vált, hogy beszervezték későbbi akciókra.