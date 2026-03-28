Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó
Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet
Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Tudják ugyanis, hogy Magyarország érdekei három stratégiai kérdésben mindig ellentétesek lesznek Ukrajna érdekeivel: nem fogjuk támogatni a háborújukat, nem fogunk hozzájárulni az ukrán EU-csatlakozáshoz, és nem fogunk lemondani az olcsó orosz energiáról
– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Hozzátette: éppen ezért Zelenszkij elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy egy ukránpárti politikai erőt segítsen hatalomra. Ezért alakították ukrán titkosszolgálati műveleti területté Magyarországot. Ennek részeként szervezték be a Tisza Pártnak dolgozó informatikust, aki a titkosítás alól feloldott és nyilvánosságra került meghallgatás felvételein ezt be is ismerte.
Az informatikus vallomásából kiderül, hogy a folyamat egy észtországi kiberképzéssel indult, amely valójában fedőakció volt a beszervezésre. A „képzésben” kötelezően előírt kijevi úton is részt vett, ahol egy, az ukrán állami kibervédelmi szervtől érkező kapcsolattartóval találkozott. A beszervezést követően kezdetben védekező, később támadó jellegű műveletekre is felkészítették – ez volt az a pont, amikor feleszmélt, hogy nem akar tovább együttműködni az ukránokkal. Elismerte, hogy „beszívták”, és egyértelművé vált, hogy beszervezték későbbi akciókra.
A magyar kémelhárítás tehát helyesen járt, amikor haladéktalanul intézkedett
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Annak ellenére, hogy lelepleztük az ukrán titkosszolgálati műveleteket, az ukránok nem állnak le: az ukránpárti média csatarendbe állt, és teljes erőből terjeszti az ukránpárti álhíreket. Az általuk előretolt rendőr valószínűleg az ukránok műveleteiről semmit nem tudott, és nem is tudhatott. Most tehát ott tartunk, hogy kiderült, hogy az ukránok nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba, lebuktak azzal, hogy az ukrán hadsereg fekete pénzével finanszírozzák a hazai ukránpárti erőket, lebukott Panyi Szabolcs, hogy részt vett a magyar külügyminiszter lehallgatásában, és bebizonyosodott, hogy az ukrán titkosszolgálat beszivárgott a Tisza Pártba is – mindeközben Magyar Péter tagad és hazudik, az ukránpárti sajtó pedig nagyokat hallgat minderről. Mi viszont nem leszünk tétlenek: el fogjuk hárítani az ukrán titkosszolgálati akciókat és meg fogjuk akadályozni, hogy Zelenszkij beleszóljon a magyar választásokba! Meg fogjuk védeni Magyarország békéjét és biztonságát! – emelte ki.
Nyitókép: MTI
