Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök

Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vált a magyar kabinet egyik legmarkánsabb támogatójává. A pártot vezető Herbert Kickl úgy fogalmazott, hogy Magyarország egy jelzőtűz, amely a bátorságot és a nemzeti szuverenitást testesíti meg a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben szólalt fel, ahol azt sürgette, hogy hagyjanak fel a Magyarországot célzó támadásokkal, kiemelve: Orbán Viktor az európai polgárok érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben – számolt be róla az Origo.

A közép-európai térségben Szlovákia és Robert Fico miniszterelnök számít Magyarország egyik legstabilabb szövetségesének. A szlovák miniszterelnök a márciusi uniós csúcstalálkozókon többször is világossá tette, hogy

nem hagyják cserben Magyarországot, és együtt lépnek fel az olyan brüsszeli kezdeményezések ellen, amelyek csökkentenék a nemzeti hatásköröket – például az ukrán hitelfelvétel ügyében.

Hasonló álláspontot képvisel Giorgia Meloni is, aki a brüsszeli egyeztetéseken közvetítőként lépett fel, és több stratégiai kérdésben is elismerte a magyar kormány érveinek megalapozottságát.

A legjelentősebb támogatás ugyanakkor az Egyesült Államokból érkezett. Donald Trump az elmúlt hetek során több alkalommal is kiállt Orbán Viktor mellett. Március 21-én egy videóüzenetben szólt a magyarokhoz, amelyben hangsúlyozta, hogy