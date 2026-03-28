Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök

Európában és a tengerentúlon is mind több szereplő jut arra a következtetésre, hogy csak a magyar kormányfő által képviselt irányvonal biztosíthatja a szuverenitás és a béke fenntartását. Az utóbbi hetekben politikusok és politikai szervezetek egyaránt kifejezték támogatásukat Orbán Viktor mellett, az amerikai elnöktől kezdve az osztrák jobboldali erőkig.
2026. március 28., szombat 14:47
Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vált a magyar kabinet egyik legmarkánsabb támogatójává. A pártot vezető Herbert Kickl úgy fogalmazott, hogy Magyarország egy jelzőtűz, amely a bátorságot és a nemzeti szuverenitást testesíti meg a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben szólalt fel, ahol azt sürgette, hogy hagyjanak fel a Magyarországot célzó támadásokkal, kiemelve: Orbán Viktor az európai polgárok érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben – számolt be róla az Origo.

A közép-európai térségben Szlovákia és Robert Fico miniszterelnök számít Magyarország egyik legstabilabb szövetségesének. A szlovák miniszterelnök a márciusi uniós csúcstalálkozókon többször is világossá tette, hogy

nem hagyják cserben Magyarországot, és együtt lépnek fel az olyan brüsszeli kezdeményezések ellen, amelyek csökkentenék a nemzeti hatásköröket – például az ukrán hitelfelvétel ügyében.

Hasonló álláspontot képvisel Giorgia Meloni is, aki a brüsszeli egyeztetéseken közvetítőként lépett fel, és több stratégiai kérdésben is elismerte a magyar kormány érveinek megalapozottságát.

A legjelentősebb támogatás ugyanakkor az Egyesült Államokból érkezett. Donald Trump az elmúlt hetek során több alkalommal is kiállt Orbán Viktor mellett. Március 21-én egy videóüzenetben szólt a magyarokhoz, amelyben hangsúlyozta, hogy 

a miniszterelnök erős vezető, aki tiszteli országát és megvédi annak lakóit.

A budapesti CPAC Hungary konferencián bemutatott üzenetében Trump teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Hozzátette: a magyar modell az amerikai konzervatívok számára is követendő példa. Kedden a Truth Social felületén ismét méltatta a magyar kormányfőt, határozott és erős vezetőként jellemezve, aki új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat, és arra biztatta az embereket, hogy 

április 12-én szavazzanak rá.


Nyitókép: MTI

 

