Óriási siker Orbán Viktor országjárása, most Békéscsaba következik



Nagykanizsa volt a következő állomás

Orbán Viktor az országjárás nagykanizsai állomásán úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.

Azt mondta: a tiszások ócsárolják az elvégzett munkát, és acsarkodnak. Szerinte nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. – A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.

Az országjárás esztergomi állomásán Orbán Viktor arról beszélt: ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy, még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket.

Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére

– jelentette ki. Emlékeztetett: hónapok óta fenyegetnek bennünket a tiszások, az ukránok, Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az ukrán–magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: sem az ukránoknak, sem az európaiaknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ezt nem engedhetjük! – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Az ukránok titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból

– Kijev titkosszolgálati műveleti terepet csinált Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a Tisza Pártba és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre – ezt már Törökszentmiklóson mondta Orbán Viktor.

Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás eredményét. Több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük, milyen kormányt akarunk!

– fogalmazott. Hangsúlyozta, a választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz-e. – Ha ukránbarát kormányunk lesz, minket is belerángatnak a háborúba és kifosztják a magyar családokat. Ha viszont nemzeti kormányunk lesz, akkor nemet mondunk a háborúra és megvédjük a magyarok pénzét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! – mondta a miniszterelnök.

Fizikai erőszak

Az országjárás törökszentmiklósi állomásán ütötte meg egy ellentüntető Gulyás Virágot, a Mandiner munkatársát. A férfi minősíthetetlen hangnemben beszélt az újságíróval, és többször is fenyegetőleg lépett fel vele szemben.



Pénteken Veszprém és Győr

Pénteken duplázott a kormányfő: előbb Veszprémbe, majd Győrbe látogatott.

– Arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Ki akarják zsebelni a magyar családokat Ukrajnán keresztül: Brüsszel az ukrán háborút a sajátjának tekinti és egyre több pénzt ad Kijevnek. Ha nem mondunk nemet a brüsszeli hadikölcsönökre, akkor ezeknek az árát a magyaroknak kell majd megfizetniük. A kifosztás másik módja a pénz és nagytőkén keresztül történik. A Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül. Ne engedjük, hogy átverjenek, egy Tisza-kormányra minden magyar ráfizetne! – üzente Veszprémből a miniszterelnök.

Győrben pedig arról beszélt, hogy „ezen a téren háromfajta ember van. Vagyunk mi, akiknek a közös szenvedélye Magyarország. Vagyunk mi, akiknek fontos, hogy Magyarország szabad, szuverén és független ország legyen. Vannak, akik még nem döntöttek, segíteni fogok nekik, hogy jó döntést tudjanak hozni. És vannak valahol hátul, a félhomályban, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket. De mi ezt nem hagyjuk” – mondta el a kormányfő a tiszás provokátorokra utalva.

Fontos, hogy lássuk a különbséget köztük és köztünk. Ők a düh és rombolás emberei. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében, és azt kívánjuk nekik, hogy egyszer ezt ők is megtapasztalhassák

– mondta.

Pécelen az eső sem rontotta el a hangulatot

Pécelen is óriási tömeg fogadta a kormányfőt. Itt Orbán Viktor azt mondta: – Tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat.

Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat. Ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, ha ez megtörténik, jön az 1000 forintos benzinár és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egyhavi jövedelmét. Kijelentette, a Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja, ezért nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Rámutatott: április 12-én a Fidesz a biztos választás.

Felkészül Békéscsaba

A hét utolsó napján megint a Dél-Alföldre látogat a miniszterelnök, ezúttal Békécsabán várja a szimpatizánsokat. Délután négy órakor a Szent István téren lesz a rendezvény.

