Orbán Viktor már Békéscsabára készül
Óriási siker Orbán Viktor országjárása, most Békéscsaba következik
A március 15-i Békemenet után indult országjárásra Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőt minden településen óriási tömeg várja, vasárnap Békéscsaba következik.
A miniszterelnök Kaposváron kezdte országjárását, ahol egy helyi Békemenet is várta. A kormányfő a menet után arról beszélt, Magyarországnak ma olyan kormánya van, amely teljes szívvel áll az ország mellett, és képes arra, hogy megvédje. A kormány sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár. Megjegyezte, hogy a háborúból ki kell maradni, ezt tudja garantálni a nemzeti kormány.
Helyi Békemenet várja a kormányfőt mindenhol
Kaposvár után Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. A helyiek itt is tartottak Békemenetet. Orbán Viktor Egerben is részletesen beszélt a háború jelentette veszélyről.
Ha nyomás van, akkor tudni kell nemet mondani. Olyan kormányt kell választani, ami már bizonyított és tud nemet mondani
– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a történelem során számtalanszor előfordult, hogy a magyarok ki akartak maradni a háborúból, de az akkori vezetők alkalmatlansága miatt nem sikerült nekik.
Március 18-án Dunaújvárosban zsúfolásig megtelt a Dózsa György tér a kormányfő országjárásának újabb állomásán. Ez volt az első olyan állomás, ahol nem kormánypárti a városvezetés, ennek ellenére telt meg a tér. Itt a kormányfő beszélt a másnapi uniós csúcsról, amellyel kapcsolatban elmondta: Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket.
Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni
– közölte a miniszterelnök.
Brüsszeli csúcs után
Az országjárás következő állomásán, Szentendrén a miniszterelnök beszámolt az uniós csúcsról. Mint elmondta, Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket.
Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!
– üzente a kormányfő Szentendrén.
Március 21-én Miskolcra látogatott a kormányfő, ahol arról beszélt: a következő négy év a veszélyek korszaka lesz, a háború egyre közelebb jön, mert Brüsszel és Kijev úgy döntött, hogy béke helyett folytatni akarják a háborút. Orbán Viktor szerint a valódi kérdés nem az, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje ahhoz, hogy nemet mondjon és kimaradjon ebből. – A Fidesz az egyetlen erő, amely képes megvédeni a magyarok pénzét és az ország biztonságát! Nem hátrálunk meg sem Zelenszkij elnöktől, sem a brüsszeliektől, sem az ő magyarországi megbízottjaiktól! Újítsuk meg a szövetségünket, és áprilisban győzni fogunk! – üzente a választóknak a miniszterelnök.
Hódmezővásárhelyen már megmutatkozott a szeretetország is
Az első hét utolsó napján Hódmezővásárhelyen már ellentüntetők is várták Orbán Viktort, aki azt mondta:
Látom, itt vannak az ellenfeleink is. Az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi háromezren. Ez választási eredménynek is jó lesz.
A kormányfő elmondta: – Mindenhol mi vagyunk többen. Mindennap megyünk és megyünk. A mi kampányunk célja, hogy mindenhova eljussunk, és megkössük a háborúellenes szövetségünket – fogalmazott. Úgy látja, az ellenfél mindent lenéz, az élő fába is belekötnek, „mi meg csak az országról, és csak a magyar emberekről beszélünk”. Azt üzente a tér szélén kiabáló tiszásoknak: „Ne engedjétek, hogy a gyűlölet megkeményítse a szíveteket!”
Az csak másnap derült ki, hogy egy hódmezővásárhelyi férfi ellen eljárás indult, mert közösségi oldalán azt írta: Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a
terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt
folyamatban lévő bűnügyben, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.
Új hét, új helyszínek
A kampányhajrá második hetében Orbán Viktor először Kecskemétre látogatott. A miniszterelnököt Bács-Kiskun vármegyében is Békemenettel fogadták, óriási tömeg hallgatta. A kormányfő azt üzente a megjelenteknek: – Önök fogják eldönteni, hogy nemzeti vagy egy Brüsszel által támogatott ukránbarát kormánya lesz hazánknak.
Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek! Történelmi felelősség előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk! Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megszégyeníteni!
– jelentette ki Orbán Viktor.
A tiszás szeretetország itt is megmutatkozott: egy fiatalokból álló csoport hangos ordítozással igyekezett megzavarni az Orbán Viktor beszédére érkező Fidesz-szimpatizánsokat. A csoport agresszívan lépett fel a róluk felvételt készítőkkel szemben is, egyikük azt kiabálta:
Gyere, g...ci, ha mersz! A telefont kiverem a kezedből.
Nagykanizsa volt a következő állomás
Orbán Viktor az országjárás nagykanizsai állomásán úgy fogalmazott: a kampány a célegyenesbe érkezett, nincs már sok mérlegelnivaló, előre kell haladni, és ha mindenki elvégzi a feladatát, akkor nagyarányú győzelem várható.
Azt mondta: a tiszások ócsárolják az elvégzett munkát, és acsarkodnak. Szerinte nem könnyű kiállni, mert például őt is katonákkal fenyegeti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. – A mögöttünk hagyott elmúlt négy év rendkívül igazságtalan volt. Az elmúlt négy év abból állt, hogy olyan válságokat kell kivédenünk, amelyeket nem mi okoztunk, amelyek blokkolják a gazdaságunkat – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, közös feladatunk, hogy minden célunkat megvalósítsuk.
Az országjárás esztergomi állomásán Orbán Viktor arról beszélt: ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy, még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket.
Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére
– jelentette ki. Emlékeztetett: hónapok óta fenyegetnek bennünket a tiszások, az ukránok, Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az ukrán–magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: sem az ukránoknak, sem az európaiaknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ezt nem engedhetjük! – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Az ukránok titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországból
– Kijev titkosszolgálati műveleti terepet csinált Magyarországból, az ukrán kémek ki-be járkálnak, beszervezték magukat a Tisza Pártba és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre – ezt már Törökszentmiklóson mondta Orbán Viktor.
Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás eredményét. Több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük, milyen kormányt akarunk!
– fogalmazott. Hangsúlyozta, a választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz-e. – Ha ukránbarát kormányunk lesz, minket is belerángatnak a háborúba és kifosztják a magyar családokat. Ha viszont nemzeti kormányunk lesz, akkor nemet mondunk a háborúra és megvédjük a magyarok pénzét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! – mondta a miniszterelnök.
Fizikai erőszak
Az országjárás törökszentmiklósi állomásán ütötte meg egy ellentüntető Gulyás Virágot, a Mandiner munkatársát. A férfi minősíthetetlen hangnemben beszélt az újságíróval, és többször is fenyegetőleg lépett fel vele szemben.
Pénteken Veszprém és Győr
Pénteken duplázott a kormányfő: előbb Veszprémbe, majd Győrbe látogatott.
– Arra készülnek, hogy kifosszák Magyarországot. Ki akarják zsebelni a magyar családokat Ukrajnán keresztül: Brüsszel az ukrán háborút a sajátjának tekinti és egyre több pénzt ad Kijevnek. Ha nem mondunk nemet a brüsszeli hadikölcsönökre, akkor ezeknek az árát a magyaroknak kell majd megfizetniük. A kifosztás másik módja a pénz és nagytőkén keresztül történik. A Tisza bankárpolitikusaival és energialobbistáival a multik és bankok különadóinak eltörlésére, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére készül. Ne engedjük, hogy átverjenek, egy Tisza-kormányra minden magyar ráfizetne! – üzente Veszprémből a miniszterelnök.
Győrben pedig arról beszélt, hogy „ezen a téren háromfajta ember van. Vagyunk mi, akiknek a közös szenvedélye Magyarország. Vagyunk mi, akiknek fontos, hogy Magyarország szabad, szuverén és független ország legyen. Vannak, akik még nem döntöttek, segíteni fogok nekik, hogy jó döntést tudjanak hozni. És vannak valahol hátul, a félhomályban, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket. De mi ezt nem hagyjuk” – mondta el a kormányfő a tiszás provokátorokra utalva.
Fontos, hogy lássuk a különbséget köztük és köztünk. Ők a düh és rombolás emberei. Legyünk büszkék arra, hogy mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében, és azt kívánjuk nekik, hogy egyszer ezt ők is megtapasztalhassák
– mondta.
Pécelen az eső sem rontotta el a hangulatot
Pécelen is óriási tömeg fogadta a kormányfőt. Itt Orbán Viktor azt mondta: – Tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat.
Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat. Ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is
– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, ha ez megtörténik, jön az 1000 forintos benzinár és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egyhavi jövedelmét. Kijelentette, a Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja, ezért nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Rámutatott: április 12-én a Fidesz a biztos választás.
Felkészül Békéscsaba
A hét utolsó napján megint a Dél-Alföldre látogat a miniszterelnök, ezúttal Békécsabán várja a szimpatizánsokat. Délután négy órakor a Szent István téren lesz a rendezvény.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
Menczer Tamás: A Telex mentegeti a nőverést, miközben a tiszások egyre agresszívebben lépnek fel
Orbán Viktor: Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok
Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány
Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk! - Videó
Orbán Balázs: Ami ma Magyarországon történik, az megszégyeníti a legtöbb hollywoodi kémtörténetet
Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya
Orbán Viktor mellé állt a magyar futball egyik sztárja
Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök
Kocsis Máté: Magyar Péter ördögi indulatokat szabadított el - Videó
Orbán Viktor: Magyarország energetikai háborút vív Ukrajnával - Videó
Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarokra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni az országot