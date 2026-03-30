Szintet lép a kaland-reality: a TV 2-re érkezik a Destination X

A TV2 Csoport megszerezte a Destination X, a világ egyik leginnovatívabb és legnagyobb visszhangot kiváltó kaland-realityjének magyarországi gyártási jogait. A játékban sztárok indulnak el egy felejthetetlen európai utazásra, aminek célállomásáról fogalmuk sincs. A feladatuk könnyűnek tűnhet: nincs más dolguk, mint az, hogy izgalmas feladványok megoldásával rájöjjenek, hol is vannak pontosan? A győztes húszmillió forinttal és felejthetetlen élménnyekkel tér haza.

A formátum rövid idő alatt a nemzetközi televíziós piac egyik legizgalmasabb új produkciójává vált, és a TV2 elhozza a műsort a magyar nézőknek is, méghozzá magyar sztárok részvételével!

Destination X - ahol a fikció és a valóság találkozik

A Destination X egy olyan formátum, amelyben a fikció és a valóság határai elmosódnak, és a versenyzők egy minden eddiginél nagyobb szabású, filmszerű kaland részeseivé válnak. A műsor egyszerre reality, stratégiai játék és pszichológiai thriller – egy olyan élmény, amelyben a játékosok és a nézők is folyamatosan kérdőjelezik meg, mi az, ami valódi.