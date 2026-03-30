Szintet lép a kaland-reality: a TV 2-re érkezik a Destination X

Szintet lép a kaland-reality: a TV 2-re érkezik a Destination X
Egy vadonatúj műsor, ahol a valóság és az illúzió határa teljesen eltűnik.
2026. március 30., hétfő 14:21
A TV2 Csoport megszerezte a Destination X, a világ egyik leginnovatívabb és legnagyobb visszhangot kiváltó kaland-realityjének magyarországi gyártási jogait. A játékban sztárok indulnak el egy felejthetetlen európai utazásra, aminek célállomásáról fogalmuk sincs. A feladatuk könnyűnek tűnhet: nincs más dolguk, mint az, hogy izgalmas feladványok megoldásával rájöjjenek, hol is vannak pontosan? A győztes húszmillió forinttal és felejthetetlen élménnyekkel tér haza.

A formátum rövid idő alatt a nemzetközi televíziós piac egyik legizgalmasabb új produkciójává vált, és a TV2 elhozza a műsort a magyar nézőknek is, méghozzá magyar sztárok részvételével!

Destination X - ahol a fikció és a valóság találkozik

A Destination X egy olyan formátum, amelyben a fikció és a valóság határai elmosódnak, és a versenyzők egy minden eddiginél nagyobb szabású, filmszerű kaland részeseivé válnak. A műsor egyszerre reality, stratégiai játék és pszichológiai thriller – egy olyan élmény, amelyben a játékosok és a nézők is folyamatosan kérdőjelezik meg, mi az, ami valódi.

Nemzetközi háttér és sikerek

A Destination X formátumát a Geronimo alkotta meg Belgiumban, a műsort a Twofour és az Universal Television Alternative Studio gyártja az ITV Studios támogatásával, a nemzetközi forgalmazó pedig a Be Entertainment.
A formátum több nagy piacon is elindult, köztük az Egyesült Államokban, ahol az NBC már a második évadra készül, Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, The Boys) műsorvezetésével. A produkció Európa ikonikus helyszíneit mutatja be egy teljesen új, játékosított perspektívából.

A TV2 piacvezető csatornaként folyamatosan azon dolgozik, hogy a legnagyobb nemzetközi sikereket hozza el a magyar nézőknek. A Destination X egy olyan formátum, amely világszerte hatalmas figyelmet kapott, és új szintre emelte a kaland-reality műfaját. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a produkciót is mi hozhatjuk el Magyarországra. A nézőink szeretik a kaland-reality-ket, ezt bizonyítja az Ázsia Expressz sikerszériája is, és bízom benne, hogy a Destination X legalább akkora, vagy akár még nagyobb sikert ér el a hazai közönség körében

— nyilatkozta a formátum kapcsán Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.

A TV2 Csoport már dolgozik a hazai gyártás előkészítésén. A csatorna célja, hogy a Destination X magyar változata a nemzetközi színvonalat képviselje, és a nézők számára egy látványos, izgalmas, fordulatokkal teli, teljesen új televíziós élményt nyújtson.

 

