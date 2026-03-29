Sztárpárosok a rajtnál: bemutatták az Ázsia Expressz első versenyzőit
Szenzációs híreket közölt Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán. Napról-napra újabb neveket fog bejelenteni az Ázsia Expressz legújabb évadának versenyzőiből.
Vasárnap megtörtént az első leleplezés: Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda, valamint Deák Rebeka és Kabai András is feltűnik majd a műsorban.
Gombos Edina azt is elárulta, miért örül a felkérésnek:
Novemberben 50 éves leszek. És minden ilyen 10-es évfordulónál kitalálok valami őrültséget. Tehát olyankor ki kell lépni a komfortzónából és valami extrém dolgot csinálni. És erre nekem az Ázsia Expressz az tökéletes lesz
A műsorvezető alig várja a kalandot, de megviseli, hogy a családja nem tarthat vele:
Az igazság az, hogy egy napot nem töltöttünk külön. Tehát mi mindig együtt vagyunk a gyerekekkel. És most így próbálom trenírozni magam, hogy hogy fogok viselkedni ebben a szituációban, de igazából ez megjósolhatatlan. Ott derül majd ki, hogy ki tudom-e húzni a dugót, és azt mondani, hogy most a játékra koncentrálok 100 százalékosan, a kalandra
Kabai András és kedvese, Deák Rebeka főleg arra fognak koncentrálni, hogy minden kettőjük közötti konfliktust át tudjanak beszélni.
...Úgy állunk ehhez az egészhez, hogy egymásnak partnerei vagyunk és ezeket a konfliktus szituációkat minden nap végén ki akarjuk egymással beszélni
– mondta a lemezlovas, majd szerelme egy szellemes megjegyzést tett hozzá:
Lehet hazafelé már nem egymás mellett ülünk a repülőn, de hát ki tudja, ha igen, az szép
– zárta a Házasság első látásra sztárja.
Nyitókép: Tények.hu
+Ez is érdekelheti
Megmutatta kislányát Pély Barna, egy éves lett Abigél
Meghalt Körmendi István
Gyászol a nemzeti színház, meghalt a magyar művész
Egyetlen apró lépésen múlhat az óraátállítás utáni biológiai ritmus
Érti, vagy csak utánozza? Megdöbbentő eredmény az AI-ról
A Nagy Duett profi énekeseinek dalait is színpadra viszik az elődöntős párosok
Zsír vagy izom? – Nem minden fogyás egyforma
,,Megszületett a kisfiam” - Apa lett a Séfek Séfe versenyzője
Újabb dráma az Exatlonban, egymásnak feszültek a Bajnokok
Két nappal a meccs előtt otthagyta a magyar válogatottat a fiatal középpályás
Gyászol a volt válogatott futballsztár, 2 gyereke maradt félárván