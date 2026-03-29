2026. március 29. vasárnap, Auguszta
8°C Budapest
ázsia expressz
új évad
tv2

Sztárpárosok a rajtnál: bemutatták az Ázsia Expressz első versenyzőit

Sztárpárosok a rajtnál: bemutatták az Ázsia Expressz első versenyzőit
Kiderült, kik vágnak neki a felejthetetlen kalandnak.
2026. március 29., vasárnap 12:45
Vágólapra másolva!

Szenzációs híreket közölt Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a Facebook-oldalán. Napról-napra újabb neveket fog bejelenteni az Ázsia Expressz legújabb évadának versenyzőiből.


Vasárnap megtörtént az első leleplezés: Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda, valamint Deák Rebeka és Kabai András is feltűnik majd a műsorban.

Gombos Edina azt is elárulta, miért örül a felkérésnek:

Novemberben 50 éves leszek. És minden ilyen 10-es évfordulónál kitalálok valami őrültséget. Tehát olyankor ki kell lépni a komfortzónából és valami extrém dolgot csinálni. És erre nekem az Ázsia Expressz az tökéletes lesz

A műsorvezető alig várja a kalandot, de megviseli, hogy a családja nem tarthat vele:

Az igazság az, hogy egy napot nem töltöttünk külön. Tehát mi mindig együtt vagyunk a gyerekekkel. És most így próbálom trenírozni magam, hogy hogy fogok viselkedni ebben a szituációban, de igazából ez megjósolhatatlan. Ott derül majd ki, hogy ki tudom-e húzni a dugót, és azt mondani, hogy most a játékra koncentrálok 100 százalékosan, a kalandra


Kabai András és kedvese, Deák Rebeka főleg arra fognak koncentrálni, hogy minden kettőjük közötti konfliktust át tudjanak beszélni.

...Úgy állunk ehhez az egészhez, hogy egymásnak partnerei vagyunk és ezeket a konfliktus szituációkat minden nap végén ki akarjuk egymással beszélni

– mondta a lemezlovas, majd szerelme egy szellemes megjegyzést tett hozzá:

Lehet hazafelé már nem egymás mellett ülünk a repülőn, de hát ki tudja, ha igen, az szép 

– zárta a Házasság első látásra sztárja.

Nyitókép: Tények.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra