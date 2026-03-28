Megmutatta kislányát Pély Barna, egy éves lett Abigél
Az énekes szívmelengető fotót posztolt közösségi oldalán.
2026. március 28., szombat 16:05
Pély Barna szívmelengető pillanatot osztott meg a minap az Instagram-követőivel. A fotón egyéves kislányát, Abigélt tartja a kezében, aki nemrég ünnepelte első születésnapját

A megható kép mellett az apuka érzelmes sorokkal tudatta a nagy világgal, milyen boldogságot hozott az életébe gyermeke érkezése.

Barna általában óvja magánéletét a nyilvánosságtól, időről időre mégis megoszt egy-egy pillanatot a családi életükből.  Így tett most is.


 

Elfújtuk az első gyertyát. Hihetetlen, hogy eltelt egy év, eddigi életem legcsodálatosabb éve. Köszönjük, hogy vagy nekünk, Abigél"

– írta meghatódva a bejegyzés mellé.

Az előadó korábban a Mokkában elmondta, hogy mivel közösen vállaltak gyereket a kedvesével, így minden feladatból kiveszi a részét. Abigél pedig nagyon szépen fejlődik, az apukája szerint nagyon szereti a zenét, és már most nyomkodja a zongorát.


