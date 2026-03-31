„El sem hiszem, hogy nekivágunk” – újabb versenyzőket lepleztek le az Ázsia Expresszben

Egyre több részlet lát napvilágot az Ázsia Expressz idei évadáról: a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor az elmúlt napokban folyamatosan csepegteti az információkat a szereplőkről.

Amint azt korábban a Tények.hu is megírta, már több ismert páros neve is nyilvánosságra került: Gombos Edina és férje, Alberto, Deák Rebeka és Kabai András, Molnár Viktor és fia Titusz, valamint Tischler Petra és Vomberg Frigyes is nekivág a kalandnak.

Most újabb két páros csatlakozását jelentették be: Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid, valamint Deutsch Anita és Csomor Csilla is ott lesznek az idei mezőnyben.