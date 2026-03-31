„El sem hiszem, hogy nekivágunk” – újabb versenyzőket lepleztek le az Ázsia Expresszben

Ők is igent mondtak a kalandra.
2026. március 31., kedd 12:33
Frissítve: 2026. március 31., kedd 12:40
Egyre több részlet lát napvilágot az Ázsia Expressz idei évadáról: a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor az elmúlt napokban folyamatosan csepegteti az információkat a szereplőkről.

Amint azt korábban a Tények.hu is megírta, már több ismert páros neve is nyilvánosságra került: Gombos Edina és férje, Alberto, Deák Rebeka és Kabai András, Molnár Viktor és fia Titusz, valamint Tischler Petra és Vomberg Frigyes is nekivág a kalandnak.

Most újabb két páros csatlakozását jelentették be: Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid, valamint Deutsch Anita és Csomor Csilla is ott lesznek az idei mezőnyben.

Én el sem hiszem, hogy nekivágunk. Nekem ez elképesztően komfortzónán kívüli lesz, mert a magánéletben a változást nagyon nehezen viselem

- árulta el Balogh Eleni.

Többször kaptam meghívást ebbe a műsorba és sohasem éreztem magam ennyire erősnek fizikailag és mentálisan, hogy most belevágjak. Anita berántott ebbe, úgyhogy most ő az, aki inspirál engem


- mondta Csomor Csilla azzal kapcsolatban, hogy miért mondott igent a felkérésre.

Nekünk is ott fog kiderülni, hogy mi az, amivel nehezebben birkózunk meg. Élvezni akarjuk az egészet

- jelentette ki Deutsch Anita.

Az eddig nyilvánosságra hozott nevek és vallomások alapján az idei évad nemcsak látványos, hanem érzelmileg is megterhelő utazásnak ígérkezik, ahol a komfortzóna elhagyása szinte minden résztvevő számára elkerülhetetlen lesz.

 

