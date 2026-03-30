Újabb szereplőket lepleztek le az Ázsia Expressz következő évadából - Videó

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója az Instagramon fedte fel, hogy az első párosok között Gombos Edina műsorvezető és férje, Alberto Costafreda mellett Deák Rebeka és Kabai László lesznek.

Edina visszatérése különösen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a népszerű műsorvezető 11 év után látható újra a TV2 képernyőjén. Családjával több mint egy évtizede az Egyesült Államokban, Floridában él, ahol Alberto családjához közel kezdtek új életet.



Deák Rebeka és Kabai András neve szintén ismerősen csenghet a nézők számára, hiszen mindketten a Házasság első látásra című párkereső reality korábbi évadaiban tűntek fel. Ugyan a műsorban nem egy szériában, így nem egymással, hanem más partnerekkel próbáltak boldogulni, ám a forgatások után, 2025 végén egymásra találtak, és azóta egy párt alkotnak. Most közösen vágnak neki az Ázsia Expressz kihívásainak, ahol a kapcsolatuk újabb próbatételekkel szembesülhet.

A harmadik bejelentett páros Tischler Petra és Vomberg Frigyes, akik a Séfek Séfe című gasztroreality ítészeiként már bizonyították, hogy remekül működnek együtt. A műsorban azonban a konyhát hátrahagyva egy teljesen más közegben, a kalandok világában mutathatják meg, mire képesek csapatként. Petra elmondása szerint az ötlet Ördög Nórától származik, aki egy Séfek Séfe sajtótájékoztatón vetette fel a részvétel lehetőségét. Petra azonnal lelkesedett az ötletért és végül Frigyes is csatlakozott hozzá, így együtt vágnak neki a versenynek.