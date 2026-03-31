Csapaton belüli konfliktus és sérülés nehezíti az exatlonisták versenyét Dominikán
Eltört a mécses: Interjú közben omlott össze Nagy Benedek
A hatalmas küzdelmen és a pattanásig feszült pillanatokon túl érzelmes jelenetektől sem volt mentes az Exatlon Hungary hétfő esti adása.
Nagy Benedek, miután célba ért saját futamában, gratulált ellenfelének, aki ezúttal ügyesebbnek bizonyult. Gelencsér Tímeának nyilatkozva azonban egy régi, fájó emlék is előtört belőle, ugyanis testvére, Dani pontosan ugyanezen a pályán sérült meg súlyosan a műsor egy korábbi évadában, ezért az át is lett alakítva a balesetet követően. Beni elárulta, éppen emiatt „volt benne fék”, féltette magát, nehogy úgy járjon, mint fivére.
Könnyek között néztük azt a futamát, és nem szeretném, hogy ezt a család így nézze megint
– fogalmazott a kihívó versenyző, miközben nála is eltört a mécses. Hozzátette, éppen szeretteiért akar harcolni az Exatlonban.
„El sem hiszem, hogy nekivágunk” – újabb versenyzőket lepleztek le az Ázsia Expresszben
Gyászolnak Győrben, meghalt a népszerű művész
Valami nagy dolog közeleg: megszólalt Gáspár Győző
„Nehezen kapok levegőt, annyira ideges vagyok” – Sokkoló, amit Agárdi Szilvinek át kellett élnie – videóval
Drámai napokon van túl Törőcsik Franciska – a határait feszegette
Váratlan fordulat Ráthonyi-Palácsik Tímea életében: hónapokig hallgatott, most megszólalt
Szintet lép a kaland-reality: a TV 2-re érkezik a Destination X
Újabb szereplőket lepleztek le az Ázsia Expressz következő évadából - Videó
25 évig őrizte a titkot, most élő adásban rántotta le a leplet Lékai-Kiss Ramóna
Váratlan bejelentést tett a TV2, még két hét van hátra
Élő adásban fakadt sírva Liptai Claudia, megvolt rá az oka