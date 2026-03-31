Eltört a mécses: Interjú közben omlott össze Nagy Benedek

A hatalmas küzdelmen és a pattanásig feszült pillanatokon túl érzelmes jelenetektől sem volt mentes az Exatlon Hungary hétfő esti adása.

Nagy Benedek, miután célba ért saját futamában, gratulált ellenfelének, aki ezúttal ügyesebbnek bizonyult. Gelencsér Tímeának nyilatkozva azonban egy régi, fájó emlék is előtört belőle, ugyanis testvére, Dani pontosan ugyanezen a pályán sérült meg súlyosan a műsor egy korábbi évadában, ezért az át is lett alakítva a balesetet követően. Beni elárulta, éppen emiatt „volt benne fék”, féltette magát, nehogy úgy járjon, mint fivére.

Könnyek között néztük azt a futamát, és nem szeretném, hogy ezt a család így nézze megint

– fogalmazott a kihívó versenyző, miközben nála is eltört a mécses. Hozzátette, éppen szeretteiért akar harcolni az Exatlonban.