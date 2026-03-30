„Nehezen kapok levegőt, annyira ideges vagyok” – Sokkoló, amit Agárdi Szilvinek át kellett élnie – videóval
Nem hagyta szó nélkül a bántást.
2026. március 30., hétfő 19:13
Agárdi Szilvi hétfőn a Facebook-oldalán osztotta meg legutóbbi kellemetlen élményét.

Egyáltalán nem volt vicces kiparodizálni ’’ a fogyatékkal élő” emberek nehézségeit!!!

-    írta posztjában, melyhez egy videót is csatolt.

Nehezen kapok levegőt, annyira ideges vagyok az elmúlt percekben, ami történt velünk. Itt van velem Gergő, mosdóba vártunk, én mozgássérült mosdóban szoktam elmenni, mert ott könnyen tudott tájékozódni. Képzeljétek el, hogy kijött két teljesen fiatal srác… magyarán szólva kiparodizálták a fogyatékkal élő embereket, akik ezt a WC-t szokták használni…

-    mondta felháborodottan.

Az egyik sántított, a másiknak buta arc kifejezése volt. Próbálták kifigurázni azt a helyzetet, ami másnak rohadtul nem vicces

-    hangsúlyozta Agárdi Szilvi. Követői azonnal felháborodtak, sokan kifejezték együttérzésüket és támogatásukat.

Nyitókép: Agárdi Szilvia Facebook-oldala

