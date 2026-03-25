2026. március 30. hétfő, Zalán
7°C Budapest
lékai-kiss ramóna
a nagy duett
v-tech

25 évig őrizte a titkot, most élő adásban rántotta le a leplet Lékai-Kiss Ramóna

Vallomása megdöbbentette a stúdiót.
2026. március 30., hétfő 13:50
Vágólapra másolva!

Vasárnap este ismét színpadra léptek A Nagy Duett versenyzői, ahol extra produkcióként a V-Tech játszott. A hangulat már önmagában is nosztalgikus volt, ám az est egyik legemlékezetesebb pillanatát Lékai-Kiss Ramóna szolgáltatta. A műsorvezető váratlanul egy személyes történetet osztott meg, amely több mint két évtizedre nyúlik vissza. Egy régi fotót is magával hozott, amelyet különleges ereklyeként őriz.

Hoztam egy nem ajándékot, mert nem fogom odaadni, ez nekem ereklye

– mondta mosolyogva, majd megmutatta a képet, amely 25 évvel ezelőtt készült. A felvételen Ramóna és a zenekar együtt állnak a színpadon, nem véletlenül. Mint kiderült, fiatalon már volt közös fellépése az együttessel.

Az a durva, hogy én énekeltem az Éjfél után című dalt veled

– idézte fel a különleges pillanatot Kefirnek. A történet itt azonban még nem ért véget: Ramóna azt is elárulta, hogy ez a találkozás sorsfordító lett számára.

Másnap megkeresett egy ügynökség, és így kerültem be a sorozatba

– mesélte, utalva arra, hogy ez az élmény indította el a pályáján. A megható vallomás után a műsorvezető még egy kéréssel is élt: egy alkoholos filccel kért aláírást a zenekartól a régi emlékre.
 

 

Tovább a címoldalra