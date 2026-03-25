25 évig őrizte a titkot, most élő adásban rántotta le a leplet Lékai-Kiss Ramóna

Vasárnap este ismét színpadra léptek A Nagy Duett versenyzői, ahol extra produkcióként a V-Tech játszott. A hangulat már önmagában is nosztalgikus volt, ám az est egyik legemlékezetesebb pillanatát Lékai-Kiss Ramóna szolgáltatta. A műsorvezető váratlanul egy személyes történetet osztott meg, amely több mint két évtizedre nyúlik vissza. Egy régi fotót is magával hozott, amelyet különleges ereklyeként őriz.

Hoztam egy nem ajándékot, mert nem fogom odaadni, ez nekem ereklye

– mondta mosolyogva, majd megmutatta a képet, amely 25 évvel ezelőtt készült. A felvételen Ramóna és a zenekar együtt állnak a színpadon, nem véletlenül. Mint kiderült, fiatalon már volt közös fellépése az együttessel.