Meghalt Körmendi István

Életének 103. évében elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa – tájékoztatott a Szombat.

Élete és munkássága szorosan összeforrott az I. kerülettel: 1923-as születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte az orvosi munkát. István bácsi élete végéig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta betegeit.

A Szombat nevű lap információi szerint az utolsó szavai ezek voltak:

Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!

Nyitókép: Semmelweis Egyetem hivatalos Facebook-oldala