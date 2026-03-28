Megmutatta kislányát Pély Barna, egy éves lett Abigél
Meghalt Körmendi István
Életének 103. évében elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb aktív háziorvosa – tájékoztatott a Szombat.
Élete és munkássága szorosan összeforrott az I. kerülettel: 1923-as születése óta abban a Mészáros utcai lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte az orvosi munkát. István bácsi élete végéig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta betegeit.
A Szombat nevű lap információi szerint az utolsó szavai ezek voltak:
Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!
Nyitókép: Semmelweis Egyetem hivatalos Facebook-oldala
